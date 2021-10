Norm Lewis, le premier fantôme de l’opéra noir de Broadway

C’est l’une des plus belles voix de baryton de Broadway. Norm Lewis a marqué Broadway en mai 2014 en devenant le premier acteur afro américain à incarner le rôle mythique du Fantôme de l’opéra dans cette comédie musicale qui cumule les records de fréquentation et se joue non-stop depuis 1988.

Avant le mouvement Black Lives Matter, Norm Lewisa réussi tout au long de sa carrière à interpréter des personnages jusqu’ici réservés à des artistes blancs : Javert dans « Les Misérables » de Claude Michel Schonberg et Alain Boublil à Londres et à Broadway, et Caïphe dans « Jesus-Christ Superstar » de Andrew Lloyd Webber. Dans cette dernière production télévisée, il jouait aux côtés de John Legend.

Norm Lewis est né en Floride. Il a interprété Porgy dans la production de « Porgy and Bess » en 2012 à Broadway face à Audra McDonald. Il a aussi bien joué dans des productions Disney comme « La Petite Sirène » que dans « Amour », d’après « Le Passe Muraille » de Michel Legrand, « The Wild Party » et « Chicago ».

Norm Lewis et Sierra Boggess "The Phantom of the Opera"

