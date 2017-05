Nicole Croisille programme "42e rue"

Elle a toujours rêvé de jouer dans des comédies musicales et réalise son rêve à 23 ans auprès de Jean Marais dans "L'Apprenti Fakir". A côté de sa carrière de chanteuse, de meneuse de revue qui l'a emmené à Reno et à Broadway, Nicole Croisille a été Dolly dans "Hello Dolly" au théâtre du Chatelet, et joué dans des comédies musicales comme "L'opéra de quat'sous", "Irma la Douce" ou encore "Loin de Rueil" au TNP composé par Maurice Jarre. Elle programme ce matin 42e rue.

Actualité :

Nicole Croisille sera en juillet à l'affiche de "Night in white Satie" au Festival off d'Avignon, mis en scène par Pierre Notte, en juillet prochain, spectacle célébrant Erik Satie. C'est la reprise d'un spectacle qui a eu lieu une fois seulement, le 3 septembre dernier au Théâtre du Rond-Point.

Le prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 28 mai : Cabaret 42e rue : Carte blanche à Isabelle Georges avec Jeff Cohen

A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Vienne Paris Hollywood" qui paraît en mai, initié à la suite de son concert à l'Auditorium de Radio France en janvier 2016, et avant un nouveau concert cet été au Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

