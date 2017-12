Natalie Dessay programme « 42e rue »

LA GRANDE AFFICHE

Natalie Dessay

Exclusive avec le parolier Alan Bergman

L’album de Natalie Dessay «Between Yesterday and Tomorrow»

Sur des textes d’Alan et Marilyn Bergman une suite de chansons contant la vie d’une femme, de la naissance à la mort en passant par l’amour et la maternité orchestré par Michel Legrand.

Concert au TCE le 29 et 30 mars 2018

Natalie Dessay, soprano et Michel Legrand avec l’Orchestre Pasdeloup

Un duo magique entre Natalie Dessay, la plus populaire des cantatrices françaises, et le très cinématographique Michel Legrand.

PROCHAIN CABARET 42e rue : Chantons sous la Wonderful Town !

Avec :

Dan Burton , héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway,

, héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway, le Spirit of Chicago Orchestra qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20

qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20 et les artistes de « Wonderful Town » de Leonard Bernstein, en avant première avant la création française de cette comédie musicale en janvier à l’Opéra de Toulon.

En direct et en public dimanche 17 décembre à 11h au studio 105 de France Musique. Réservations indispensable

BOF/West side story

Musique : Leonard Bernstein

Nathaile Wood “Maria”

BOF / Into the woods

Parole et musique : Stephen Sondheim

Merryl Streep “Last midnight”

Funny Girl, Original Broadway Cast

Barbra Streisand "People"

Color Purple, New Broadway Cast Recording

Cynthia Erivo "I'm here"

Sammy Davis Jr. At the town hall / Showboat

Musique : Jerome Kern

Sammy Davis Junior "Old man river"

Les Parapluies de Cherbourg, Théâtre du Chatelet

Laurent Naouri et Natalie Dessay "Le diner"

Between Yesterday and Tomorrow

Natalie Dessay

“Mother and child”

“Between yesterday and tomorrow”

“Fairy tales and story books”

Hello Dolly, Broadway cast recording 2017

Bette Midler "Hello Dolly"