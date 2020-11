Michel Fau programme 42e rue

Comédien, chanteur, metteur en scène d’opéra, d’opérettes et de théâtre, Michel Fau a l’amour des belles voix. Il parraine les soirées cartes blanches du théâtre de la Huchette et prépare sa Belle Hélène à l’Opéra Comique.

A la fois chanteur, comédien, metteur en scène, Michel Fau est touche à tout. Il se met en scène en roi Ménélas dansla Belle Hélènede Jacques Offenbach prochainement à L’Opéra Comique avecMarie-Nicole Lemieux, prépare Elektrade Richard Strauss au Théâtre du Capitole de Toulouse en juin prochain, incarne George Dandin dans la pièce de Molière et se plait à redonner vie à des pièces de boulevard comme Fric Frac ou les pièces de Jean Poiret.

Cette fois, Michel Fau passe à la comédie musicale et programme 42e rue.

Il évoque au micro de Laurent Valière ses envies de mettre en scène des opérettes comme O mon bel inconnu de Reynaldo Hahn et Sacha Guitry et Quatre jours en ville de Francis Lopez. Il raconte son amour des voix de comédiennes comme Katharine Hepburn dans Coco à Broadway d’après la vie de Coco Chanel, Glenn Close dans l’adaptation du film Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, et Angela Lanbury dans l’adaptation à Broadway de La folle de Chaillot, la pièce de Jean Giraudoux. Il parle aussi de son amour pour Arletty et les années 1920 plus délurée et de son envie de jouer Zaza dans l’adaptation à Broadway de La Cage aux Folles de Jean Poiret. Il parle enfin de son amour des voix féminines, des divas d’opéra qui savent jouer la comédie et des comédiens qui se mettent à savoir chanter.



Michel Fau est aussi le parrain des soirées cartes blanches proposées à partir du mois de décembre par le Théâtre de la Huchette à Paris, sous la houlette de Virginie Lemoine. Il y proposera une carte blanche le lundi 11 janvier. Chaque Lundi à partir du 21 décemnre, une carte blanch. 21 décembre : "Ole", soirée flamenco. 18 janvier : Ariane Ascaride. 25 janvier ; Delphine de Vigan.

L'actualité de Michel Fau

La Belle Hélène façon Michel Fau du 1er au 11 mars 2021 à l’Opéra Comique (Paris)

du 1er au 11 mars 2021 à l'Opéra Comique (Paris)

Georges Dandin ou le mari confondu de Molière mis en scène par Michel Fau, Actuellement en tournée en France

Michel Fau lyrique en quatre vidéos

A la cérémonie des Molière en 2011

Hôtel Nevrotik aux Bouffes du Nord

Le Récital Emphatique

Dardanus de Jean-Philippe Rameau, mis en scène par Michel Fau sous la direction musicale de Raphaël Pichon

Prochain Cabaret 42e rue : Happy Broadway !

Dimanche 13 décembre à 13h

Emission exceptionnellement réalisée sans public mais diffusée et filmée en direct sur les pages facebook de 42e rue et de France Musique et la chaine youtube de France Musique

L’Opéra de Toulon propose un grand concert autour de Broadway pour les fêtes de fin d’année. Au programme, du Leonard Bernstein, du George Gershwin, du Rodgers et Hammerstein, du Stephen Sondheim.

La troupe du concert propose en direct de larges extraits de ce concert.

Avec Kelly Mathieson, Jasmine Roy, Scott Emerson, Dalia Constantin, Julien Salvia, Maxime de Toledo, Sinan Bertrand. Direction musicale : Daniel Glet.

Lundi 14 décembre : 42e rue fait son show Coûte que coûte !

En direct sur France Musique

Pour la 3e année consécutive et en pleine crise sanitaire, Laurent Valière soutient plus que jamais la comédie musicale et invite les acteurs du théâtre musical en France à se produire au studio 104 de Radio France à Paris le temps d’une soirée qui sera diffusée le lundi 14 décembre en direct sur France Musique (et en vidéo sur facebook live). Durant 2h30, il recevra les artistes qui continuent de créer et de répéter en attendant la réouverture des salles.

Parmi les plateaux programmés, Zabou, Pierre Guillois, David Lescot, Xavier Durringer, Alexis Michalik, Lucienne Renaudin Vary, le groupe Catastrophe et une création, (commande France Musique / SACD) On va se quitter pour aujourd'hui, écrite par Agnès Jaoui et Alexis Pivot avec quatre comédiens et l'orchestre de "42e rue".

En avant-première, un avant-goût des créations de la saison : Mars 2037, comédie musicale de science-fiction de Pierre Guillois, Exit autour du Brexit par Didier Bailly, Stéphane Laporte et Gaetan Borg dans La Crème de Normandie, une farce située dans un bordel par Hervé Devolder. Egalement au programme, la version musicale de Poil de Carotte imaginée par Zabou Breitman et Reinhardt Wagner, David Lescot et Ludmilla Dabo dans Portrait de Ludmilla en Nina Simone créé au Théâtre de la Ville et Xavier Durringer dans son nouveau spectacle Joséphine B autour de la vie de Joséphine Baker.

Nous plongerons dans le répertoire français et anglo-saxon à travers les nouvelles productions prochainement à l’affiche de Singin’ in the rain produit par Ars Lyrica, les producteurs d’Alexis Michalik, Charlie et la Chocolaterie de Philippe Hersen, The Music Man de l’Opéra de Lyon et du Théâtre de la Croix Rousse, et Un diable à Paris, l’Opéra Comique de Marcel Lattès au Théâtre de l’Athénée. Plusieurs personnalités issues de la musique classique ou pop s’essaieront au répertoire de la comédie musicale : la trompettiste Lucienne Renaudin Vary et le groupe Catastrophe dont le nouvel album Gong ! est sous-titré « Comédie musicale ».

Concoctée et présentée par Laurent Valière, la soirée sera accompagnée par l’orchestre de 42e rue sous la direction musicale de Thierry Boulanger et agrémentée de numéros de claquettes.

Une soirée proposée par France Musique avec le soutien de la SACD.

