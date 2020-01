Melissa Errico programme 42e rue

Melissa Errico a émerveillé les auditeurs et spectateurs de « 42e rue fait son show » le 2 décembre dernier. Elle faisait découvrir au public français une chanson inédite de Michel Legrand et interprétait un duo avec Isabelle Georges autour du Passe Muraille de Michel Legrand qu’elle a créé à Londres. Elle a enregistré l’album « Legrand affair » et tout récemment « Sublime Sondheim ».

Michel Legrand, toujours. Du 24 au 26 janvier, 3 concerts à l’auditorium de Radio France et une exposition autour du compositeur. En savoir plus : ici

Notre prochain Cabaret 42e rue : The Pajama Game

Dimanche 26 janvier 2020 à 13h au Carreau du Temple

The Pajama Game est une comédie musicale sociale à succès des années 50 produite par Harold Prince, le producteur de West Side Story et de Un violon sur le toit. Cette œuvre de Richard Adler et Jerry Ross est montée pour la première fois en France. Après une création au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon, la production tourne à travers la France.

Nous recevrons pour un concert exclusif la troupe au complet : Dalia Constantin, Marianne Devos, Marie Glorieux, Vincent Heden, Pierre Lecomte, Mathilde Lemonnier, Alexis Mériaux, Amélie Munier, Zacharie Saal, Cloé Horry, Sébastien Jaudo et son metteur en scène Jean Lacornerie.

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr . (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Programmation Musicale

Melissa Errico :

Other people's stories

Special time of day

Extrait de Amour

Musique : Michel Legrand

Label : SH-K-BOOM RECORDS

Melissa Errico : How Do You Keep the Music Playing ?

Musique : Michel Legrand

Album : Legrand Affair

Label : GHOSTLIGHT RECORDS

Melissa Errico: i haven't thought of this in quite a while

Musique : Michel Legrand, Alan et Marilyn Bergman

Extrait de « 42e rue fait son show » du 2 décembre 2019 avec l'orchestre de 42e rue dirigé par Thierry Boulanger, orchestration Jeremy Sams

Will Chase : I slept with someone who handled Kurt cobain's intervention

Extrait de High fidelity

Musique : Tom Kitt – Paroles : Amanda Green

Label: Ghostlight Records

Kate Baldwin (soprano), Victoria Paterson (violon) :

The Wanting of You (The Student on Avenue B)

Extrait de Alphabet city cycle

Compositeur : Georgia Stitt – Paroles : Marcy Heisler,

Label : GEOCATE MUSIC

Georges Irving, Dina Merrill, George de la Pena, Christine Andreas :Glad to be unhappy

Extrait de On your toes

Compositeur : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : THAT'S ENTERTAINMENT RECORDS

Mary Louise Wilson (Edith Bouvier Beale), Christine Ebersole (Edie Beale) :Another winter in a summer town (Acte II)

Extrait de Grey gardens (Original Broadway casts)

Compositeur : Scott Frankel – Paroles : Michael Korie

Label : PS CLASSICS

Melissa Errico et isabelle Georges Melissa : Le Passe-Muraille / Amour

Musique : Michel Legrand

Extrait de « 42e rue fait son show » du 2 décembre 2019, arrangé par Thierry Boulanger, orchestre de 42e rue dirigé par Thierry Boulanger