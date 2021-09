Mehdi Kerkouche, du hip hop à l’opéra de Paris

Chorégraphe, danseur, Mehdi Kerkouche s’est fait connaître durant le confinement par ses vidéos rythmées en forme de réunion Zoom. Aurélie Dupont lui a commandé un ballet pour l’Opéra de Paris. Il connait la comédie musicale par cœur.

Mehdi Kerkouche a remplacé au pied levé Christophe Mae dans le rôle de Monsieur dans le Roi Soleil, incarné le frère de Cléopâtre au Palais des sports dans la comédie musicale de Kamel Ouali, dansé en tournée durant trois ans en concert avec Christine and The Queens. Mais la consécration il l’a reçue l’an dernier lorsqu’Aurélie Dupont lui a commandé un ballet à l’Opéra de Paris. Six mois plus tôt, il avait fait sensation du jour au lendemain lorsque en plein confinement, sa vidéo postée sur les réseaux sociaux réunissant façon réunion zoom cinq danseurs chacun isolés dans son appartement dont les bras pouvaient atterrir chez le voisin a attiré un million de visionnages.

Il a enfin chorégraphié les comédies musicales « Salut les copains » et « Disco » et fut durant 7 ans coach des candidates pour les Miss France.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le choix de Mehdi Kerkouche en vidéo

La chorégraphie de Mehdi Kerkouche durant le confinement

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Anything goes

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Tango El Roxane (Moulin Rouge)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

I hope i get it (A Chorus Line)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

So much better (Legally blonde)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Jane Russell et Marilyn Monroe Two lilttle girls from Little Rock (Les hommes préfèrent les blondes)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Cynthia Errivo : I am here (The Color Purple)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

You Can’t stop the beat (Hairspray)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Actualité

Le 1er festivalAtlantic théâtre Arts Festival autour des arts vivants anglophones du 27 septembre au 3 octobre à la Comédie Nation (Paris). Concert autour des comédies musicales de Leonard Bernstein le 27/09 à 20h30, autour de Stephen Sondheim le 1er/10 et de Jerry Herman le 02/10 à 20h30.

Prochain Cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple

Dimanche 17 octobre

Exit , au théâtre de la Huchette à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte

, au à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte Frankenstein Junior , à l'Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz , avec Vincent Heden, Jean-Fernand Setti, Lisa Lanteri et le metteur en scène Paul Emile Fourny

, à , avec Vincent Heden, Jean-Fernand Setti, Lisa Lanteri et le metteur en scène Paul Emile Fourny Réservation sur Maison de la Radio :ICI

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, Facebook et Instagram !

Programmation musicale

Maybe this time

Kristin Chenoweth

CONCORD MUSIC GROUP

Anything goes

Paroles et musique Cole Porter / Chorégraphie Kathleen Marshall

Sutton Foster aux Tony Awards en 2011

Moulin Rouge : El tango de Roxane

Ewan MAc Gregor, Jose Feliciano, Jacek Koman

INTERSCOPE RECORDS

Date movie "Sexy movie" : You're the first, the last, my everything

Musique : David Kitay

Barry White

LAKESHORE RECORDS

A Chorus line : O hope i get

Musique : Marvin Hamlisch - Paroles : Edward Kleban

POLYGRAM

Legally blonde th musical : So such better

Paroles et musique : Laurence O'Keefe, Nel Benjamin

Laura Bell Bundy

GOSTLIGHT RECORDS

Gentlemen Prefer Blondes : A little girl rom little rock

Musique : Jule Styne - Paroles : Leo Robin

The color purple : I'm here

Paroles et musique : Brenda Russell, Allee Willis, Stephen Bray

BROADWAY

Hairspray : You cant't stop the beat

Musique : Marc Shaiman - Paroles : Scott Wittman et Marc Shaiman

NEW LINE RECORDS