Maurane Mazars programme 42e rue

Un jeune danseur allemand après guerre d’une école de danse moderne rêve de Broadway. C’est le thème de « Tanz », Prix Révélation au festival d’Angoulême. Laurent Valière reçoit son auteure Maurane Mazars.

Quelques vidéos des titres de Maurane Mazars

Bob fosse et Tommy Rall dans « My Sister Eileen »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Un extrait de « Kismet » 1955

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Aie confiance, chanson du serpent dans « Le livre de la jungle »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

L’ouverture de Buffy Contre les Vampires (épisode comédie musicale)

Buffy - Once More, with Feeling - Something to Sing About

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Bibliographie

Tanz !de Mauranne Mazars

Allemagne, 1957. Uli est un jeune homme de 19 ans, élève d'une prestigieuse école de danse moderne. Sa fougue contraste avec la mélancolie de l'Europe d'après-guerre. Il est passionné de comédies musicales mais cette passion est moquée par ses camarades qui jugent cette discipline trop commerciale.

Edition : LE LOMBARD

Réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, Facebook et Instagram !

Programmation musicale

Singin In The Rain

Musique : Nacio Herb Brown / Paroles : Arthur Freed

Gene Kelly, Donald O'Connor : Moses Supposes

The Band Wagon

Musique : Arthur Schwartz / Paroles Howard Dietz

Fred Astaire, Nanette Fabray, Jack Buchanan : Triplets

Turner classic Movies Music

Chicago

Musique : John Kander / Paroles : Fred Ebb

Chita Rivera : Cell Block Tango

Gentlemen Prefer Blondes

Musique : Jule Styne / Paroles : Leo Robin

Diamonds Are Girl's Best Friend

West Side Story BOF

Musique : Leonard Bernstein / Paroles : Stephen Sondheim

Russ Tamblyn : Gee Officer Krupke

CBS

My Fair Lady - Broadway 2018

Musique : Frederick Loewe / Paroles : Alan Jay Lerner

Jordan Donica: On The Street Where You Live

The Rocky Horror Picture Show

Paroles et Musique : Richard O'Brien

Tim Curry : Sweet Transvestite

Robin des bois

Paroles et musique : Floyd Huddleston et George Bruns

Nancy Adams : Love

Extrait Buffy / Episode "Once More With Feeling"

Going Through The Motions

Extrait du film Marriage Story

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Adam Driver : Being Alive

Funny Girl

Musique : Jule Styne / Paroles : Bob Merrill

Barbra Streisand : Rain On My Parade