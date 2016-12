Marni Nixon, la plus célèbre des voix fantômes d'Hollywood

C’était elle qui interprétait les chansons d’Audrey Hepburn dans My Fair Lady, ou de Natalie Wood dans West Side Story. La chanteuse américaine Marni Nixon s’est éteinte à l’âge de 86 ans.

•

BARBRA STREISAND

« Encore: Movie Partners Sing Broadway »

Découvrez 10 classiques de Broadway en duo avec quelques-unes des plus grandes stars d'Hollywood réunissant notamment des artistes tels que : Alec Baldwin, Antonio Banderas, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Hugh Jackman, Seth MacFarlane, Melissa McCarthy, Chris Pine, Daisy Ridley, Patrick Wilson, et un duo virtuel avec Anthony Newley.

Etant une des plus grandes icônes issues de Broadway, Streisand retourne à ses racines avec ce nouvel album.

Actualité

Cousins Comme Cochons du mardi au samedi à 20h30 au Théâtre du Splendid (Paris)

"Cousins Comme Cochons", c'est une nouvelle recette :

Une louche de Comédie musicale dans une soupière de Vaudeville.

Comme tous les mercredis, Monsieur Félicien de Tartasse part à la chasse de 14h à 18h, et pendant ce temps-là, comme tous les mercredis, Lucienne de Tartasse, sa femme, reçoit son amant. Seulement ce jour-là, Monsieur décide de rentrer deux heures plus tôt que prévu...

Une comédie écrite, composée et mise en scène par Nicolas Lumbrera s

Avec: Christophe Canard ou Serge Da Silva, Constance Carrelet, Emmanuelle Bougerol, Lionel Erdogan, Johann Dionnet, Benjamin Gauthier, Rudy Milstein Ou Yann Papin.

Piano : Nicolas Lumbreras ou Jean-Baptiste Artigas

•

Broadway au Carré le 8 septembre à la Comédie Nation (Paris) à 19h30

1ère partie à 19h30 : Ten Tonys. Une revue pleine d'originalité, de fraîcheur et de diversité, dans un Broadway résolument tourné vers l'avenir, la troupe de 27 Saville présente Ten Tonys, faisant revivre avec humour et magie, le meilleur des productions musicales américaines récompensées ces dix dernières années lors de la cérémonie des Tony Awards. Ten Tonys reprend le format de cette remise des prix à New York. Avec des extraits de Wicked, Spring Awakening, Book of Mormon, In the Heights, Newsies, Bridges of Madison County, Bonnie and Clyde, Hamilton...

Suivie à 21h par l’Open Mic de comédie musicale américaine. Traditionnel Open Mic de comédie musicale américaine de Broadway au Carré. N'oubliez pas vos partitions !

Dans le cadre du festival América : Ananda Seethanen le 10 septembre 2016 à 22h au centre culturel Georges-Pompidou (Vincennes).

•

Anandha Seethanen parcourt l’histoire de la musique noire à travers quinze grands standards, du negro-spiritual à la soul, de Nat King Cole aux Supremes. Accompagnée au piano et à la contrebasse, elle chante la soif de liberté des Noirs américains

