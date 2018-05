Mai 68 et comédies musicales

LA GRANDE AFFICHE

Mai 68 en chansons, première partie : La France s'ennuie... mais Paris s'éveille

ACTUALITE

Comédie musicale de Hervé Devolder

Au Théâtre de la Bruyère

Jusqu’au 15 juin

Au Grand Point Virgule 8 bis, rue de l'Arrivée Paris 15e

Le 22 mai, 5 et 26 juin à 20h30

Le 28 mai à Nancy

Mona Bismarck American Center le 6 juin, à partir de 20h célébrera l’anniversaire de William Bolcom en musique.

William Bolcom est un compositeur américain qui a gagné, entre autres, un prix Pulitzer et un Grammy. Il est connu pour sa diversité et sa versatilité. En effet, il est capable de composer tant des opéras que des symphonies, ou encore de la musique « ragtime ».

Pour l’occasion, il sera accompagné de la soprano Rayanne Dupuis et du pianiste Guy Livingston, qui présenteront The Bolcom Song Project, de nouvelles créations musicales réalisées spécialement pour l’occasion

A GAGNER

Ce dimanche 20 mai en 11h et 12h des places de cinéma pour

Un américain à Paris « Le Musical au cinéma »

Après avoir été un succès à Broadway et dans le West-End, le spectacle Un Américain à Paris, créé à l'origine au Théâtre du Chatelet en 2014, sera proposé aux spectateurs des cinémas Gaumont et Pathé le lundi 28 mai à 20h.

Dans 48 cinémas Gaumont et Pathé

Liste des villes des cinémas Gaumont et Pathé participants:

Province

Amiens, Avignon, Angers, Annecy, Archamps, Belfort, Caen, Chambery, Evreux, Grenoble, La Valette-Du-Var, Le Havre, Le Mans, Lyon, Marseille, Montataire

Montpellier, Nantes, Nice, Orleans, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence, Valenciennes

Paris :

Gaumont Opera Capucines - Gaumont Parnasse - Gaumont Champs Elysees Marignan - Gaumont Convention - Gaumont Alesia - Pathe Beaugrenelle - Pathe La Villette - Les Fauvettes - Pathe Wepler - Gaumont Aquaboulevard

Région Parisienne :

Pathe Boulogne - Pathe Conflans - Pathe Levallois-Perret - Gaumont Carre-Senart -Pathe Belle Epine -Pathe Massy - Pathe Quai D'ivry

CABARET 42e rue

Dimanche 3 juin à 11h

En direct en direct du Salon de Musicora - Grande Halle de la Villette à Paris.

Avec les troupes

« Trouble in Tahiti » de Leonard Bernstein à l’affiche du Théâtre de l’Athénée

« La Poupée Sanglante » comédie musicale d’après Gaston Leroux créée au Théâtre de La Huchette sur les musiques du compositeur Didier Bailly, à l’affiche cet été au Festival Off d’Avignon

« Comédiens ! » comédie musicale à l’affiche du Théâtre de La Huchette sur des musiques de Raphael Bancou

En live :

« Comédiens !»

Marion Préïté (chant) Fabian Richard (chant) Cyril Romoli (chant) Raphaël Bancou (piano)

« La poupée sanglante »

Charlotte Ruby (chant) Alexandre Jérôme(chant) Edouard Thiebaut (chant) Didier Bailly (chant + piano)

« Trouble in Tahiti »

Eléonore Pandrazi (chant) Laurent Deleuil (chant) Thomas Palmer (piano)

PROGRAMMATION MUSICALE

Je ne veux pas mourir idiot

Auteur : Claude Confortès d'après Georges Wolinski

Evariste : La Révolution

La révolution

Paroles et musique : Everiste

Evariste : La faute à Nanterre

Hair (version francaise 1969) Adaptation française : Jacques Lanzmann

Musique : Galt Mac Dermot / paroles : Gerôme Ragni

Julien Clerc : Hare krishwa /Ou vais-je aller

Hair 1967- 68 (original Broadway cast)

Musique : Galt Mac Dermot / paroles : Gerôme Ragni

I got life, Sodomy, Franck Mills

Le rêve de mai

Jean-Pierre Lacot, Lydie Callier : Derrière les barricades (duo)



BOF / Les idoles

Musique : Stephane Vilar, Patrick Greussay

Bulle Ogier Pierre Clementi : La number one dance

The Middle Class

Extrait de "Jacques Brel is alive and well and living in France"

The mad show !

Musique : Mary Rodgers

Linda Lavin, Macintyre Dixon, Paul Sand : Misery is

How to steal an election

More of the same

Now it the time for all good men Musique : Gretchen Cruer

keep them busy

Oh Calcutta

Musique : Hillard Elkins, George Platt

Members Of The Open Window : Coming together, going together

An American in Paris (A New Musical) OriginalBroadway Cast

Musique : George Gershwin

I got rhythm

Archive42e rue

La retardataire

Chanteuse : Julie Victor

Piano : Hervé Devolder, contrebasse : Louis Dunoyer de Segonzac, violon : Marianne Devos

La journée au bureau

Chanteuse : Cathy Arondel

Piano : Hervé Devolder, contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac, guitare : Jean-Pierre Beuchard