Luc Plamondon programme "42e rue"

Né à Saint-Raymond de Portneuf, Luc Plamondon grandit à la ferme de son père, éleveur de chevaux. Enfant, sa tante Augustine, organiste à l’église du village, lui apprend le piano et lui fait jouer des rôles dans des opérettes qu’elle monte à la salle paroissiale. Premier de classe à l’école, on l’envoie à douze ans au Séminaire de Québec. C’est pendant qu’il poursuit son cours classique au Collège des Jésuites, au tournant des années 60, qu’il découvre, adolescent, toute la grande chanson française d’Aznavour à Gainsbourg, tout en dansant sur le rock’n’roll d’Elvis Presley. Il commence secrètement à écrire des chansons et des pièces de théâtre. Il reçoit à ce moment-là son premier choc de théâtre musical en voyant l’opéra de Quat’sous de Bertold Brecht et Kurt Weill au Théâtre Capitole.

Après un bac en Pédagogie à l’Université Laval, puis des études de Lettres à l’Université de Montréal, d’Histoire de l’Art à Paris, Madrid et Rome, de Langues modernes à Londres (où il est conquis par les Rolling Stones et les Beatles), il découvre l’opéra à Berlin. Suivra une année d’errance aux États-Unis. À New York, il se gave de comédies musicales, puis, à San Francisco, il tombe sous le choc de Hair, le premier rock musical, l’étincelle qui l’amènera dix ans plus tard à écrire Starmania, dont la création à Paris sera dirigée par... Tom O’Horgan, le célèbre metteur en scène original de Hair.

- Rencontre avec Luc Plamondon

Actualité

Grand retour de Notre Dame de Paris à partir du 22 novembre au Palais des Congrès de Paris, puis en tournée dans toute la France en 2017

Véritable référence et symbole du grand retour des comédies musicales en France, le spectacle Notre Dame de Paris connaît un succès international inégalé depuis la première du spectacle, jouée le 18 Septembre 1998 au Palais des Congrès de Paris.

S’inspirant du célèbre roman de Victor Hugo et après avoir consacré trois ans à l’écriture du spectacle musical Notre Dame de Paris, de 1994 à 1996, Luc Plamondon et Richard Cocciante prévoient d’en faire une comédie musicale sur les bons conseils de Gilles Maheu, le futur metteur en scène du spectacle.

Film « La mélodie du bonheur » de Robert Wise avec Julie Andrews et Christopher Plummer

Sortie Nationale : 19 octobre 2016

En avant-première au festival lumière Grand Lyon Film Festival (8-16 octobre)

1938, Salzbourg. Maria est une jeune femme fantasque qui étudie pour devenir nonne. Son amour de la musique et des montagnes, son enthousiasme, son imagination et son manque de discipline inquiètent les sœurs de l'abbaye qui lui proposent de devenir la gouvernante du capitaine Georg von Trapp, un veuf, qui élève ses sept enfants de façon très stricte. Au début, ils traitent Maria comme les précédentes, en lui jouant des tours pour attirer l'attention de leur père. Comme elle leur répond avec gentillesse et patience, elle parvient petit à petit à gagner leur confiance et leur respect.

Mon Premier Festival dédié au jeune public dès 2 ans, se déroulera du mercredi 19 au mardi 25 octobre 2016

pendant les vacances de la Toussaint, dans 12 salles de cinéma Art et Essai de la capitale, à la Gaîté lyrique et au Forum des images.

Focus sur le cinéma américain, les enfants pourront découvrir 3 comédies musicales cultes : Le Magicien d’Oz, Chantons sous la pluie et Grease

La captation du 25e anniversaire de Miss Saigon à Londres aura bel et bien une projection parisienne le jeudi 20 octobre à 19 h au cinéma Publicis sur les Champs-Elysées à Paris.

Le film sera également diffusé le même jour dans différents cinémas en Belgique (Bruxelles, Louvain, Anvers, etc) et dans de nombreux autres pays.

Programmation musicale

Luc Plamondon nous propose d’écouter des extraits des comédies musicales :

OPERA DE QUAT' SOUS de Bertold Brecht/Kurt Weill

créé en 1928

Wolfgang Neuss : la complainte de Mackie (die Mörität von Mackie Messer)

Référence : CBS MK 42637

CARMEN de Bizet (film)

Julia Migenes : Habanera

Orchestre National de France

Direction : Lorin Maazel

Référence : ERATO

PORGY AND BESS de George Gershwin

créé en 1935

Ella Fitzgerald et Luois Amstrong : Summertime

Référence : Verve

WEST SIDE STORY de Leonard Berstein/Stephen Sondheim/Arthur Laurens

chorégraphie de Jerome Robbins

créé en 1957

Chita Rivera : America

Référence : GRAND PRIX

HAIR de James Rado/Gerome Ragni/MacDermott - version française

mise en scène et chorégraphie Tom O'Horgan

Adaptation de Jacques Lanzman - 1968

Julien Clerc : Laissons entrer le soleil

Référence : Philips

L'HOMME DE LA MANCHA de Joe Darion/Mitch Leigh – livret Dale Wasserman

créé en 1965 à Broadway

Adaptation française de Jacques Brel créé en 1968

Jacques Brel : La quête

Référence : Barclay

STARMANIA de Michel Berger

France Gall : Monopolis

Référence : WEA INTERNATIONAL

Showcase « NOTRE DAME DE PARIS »

Angelo del Vecchio : Dieu que le monde est injuste

Piano : Richard Cocciante

Enregistrement privé

Rosamunde Fürstin von Zypern D 797 de Schubert

Elisabeth Schwarzkopf : Der Vollmond strahlt auf Bergeshöh'n (Air d'Axa)

Piano : Aldo Ciccolini

Référence : ARKADIA