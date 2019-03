Love Life, la comédie musicale concept de Kurt Weill

Programmation musicale

Songs of Humor & Satire

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Ho Billy O !

Greg smith singers, voix

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Who is Samuel Cooper

Thomas Hampson, voix

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Here I'll stay

Bryn Terfel, voix

English Northern Philharmonia

Paul Daniel, direction

Kurt Weill in American, I'm a stranger here myself, BBC

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Progress

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

I remember it well

Thomas Hampson, voix

Gigi BO

Musique : Frederic Loewe

I remember it well

Maurice Chevalier et Hermione Gingold, voix

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Green-up time

Lotte Lenya, voix

Paint your wagon OBC

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Economics

Opera North

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Punch and Judy get a divorce

Paint your wagon OBC

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Love song

Alan Jay Lerner

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

This is the life

Bryn Terfel, voix

English Northern Philharmonia

Paul Daniel, direction

Love life

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Is it him or is it me

Angelina Reaux, Robert Kapilow, piano ; William Schimmeaccordéon ; l Bill Ruyle, percussions

Paint your wagon OBC

Musique : Kurt Weill, paroles : Alan Jay Lerner

Susan's dream

Kaye Ballard, voix

Vidéo

La créatrice du rôle Nanette Fabray interprète l'un des titres phares de Love Life dans l'émission de Ed Sullivan : "Mr Right" en 1948

Actualité

Spectacle :

Berlin Kabarett de et mis en scène par Stéphan Druet de nouveau à l'affiche du Théâtre de Poche Montparnasseavec Marisa Berenson

Spectacle :

Jazzy Poppins à l'espace Paris Plaine samedi 23 mars

D’après le film de Walt Disney et l’album « Duke Ellington plays Mary Poppins »

Spectacle :

Into the woods de Stephen Sondheim mis en scène par Olivier Benezech au Théâtre de la Croix Rousse à Lyon

A partir du mardi 19 mars

Dédicace :

Laurent Valière est au Salon du Livre ce dimanche 17 mars à partir de 15h sur le stand de Radio France pour dédicacer son livre "42e rue la grande histoire des comédies musicales" (éditions Marabout / France Musique)

Prochain cabaret 42e rue : Carte blanche à David Alexis

Dimanche 7 avril

, © Radio France / Laurent Valière

Il a impressionné le public du concert anniversaire de "42e rue" en octobre dernier en reprenant le rôle du maître de cérémonie dans "Cabaret".

David Alexis a une formation complète musicale et de comédien, il a étudié à l'école Jacques Lecoq et sur scène a incarné Fagin dans la nouvelle comédie musicale "Oliver Twist", Bernadette dans "Priscilla folle du désert" ou joué dans l'adaptation française de "Avenue Q".

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Ouverture des réservation 20 jours avant sur maison de la radio

