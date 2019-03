André Previn, au nom de Leonard Bernstein

Programmation musicale

Give my regards to Broadway

Musique : George Michael Cohan

Andre Previn And His Trio

Porgy and Bess: It ain't necessarily so

Musique : George Gershwin

Sammy Davis Junior, voix

Andre Previn, direction

A sleepin' bee - pour soprano et orchestre

Musique : Harold Arlen

Leontyne Price

Andre Previn, direction

BO / Thanks a lot, but no thanks

George Gershwin Thanks a lot, but no thanks

Betty Comden, voix

The blue Danube

Gene Kelly, Judd Conlon, Dan Dailey, voix

After the blue Danube

La kermesse de l'ouest

Musique : Frederick Loewe, Andre Previn – paroles : Alan Jay Lerner

A million miles away behind the door

Jean Seberg, voix

My fair lady

Musique : Frederick Loewe

I could have danced all night

Andre Previn, piano ; Leroy Vinnegar, contrebasse ; Shelly Manne, percussions

Gigi

Musique : Frederick Loewe – paroles : Alan Jay Lerner

Waltz at Maxim's, dance version

Andre Previn, direction

La belle de Moscou

Paroles et musique : Cole Porter

Paris loveslovers instrumental

Fred Astaire, voix

Orchestre Des Studios de la MGM

Andre Previn, direction

Musique : George Gershwin – paroles Ira Gershwin

The man I love

Dinah Shore, voix

Andre Previn, piano ; Red Mitchell, contrebasse ; Frank Capp, percussions

Coco

Musique : André Previn

Ouverture

The good companions

Musique : André Previn – paroles : Johhny Mercer

Darkest before dawn

Judi Dench, voix

Video

André Prévin joue Bells are ringing et Gigi

Actualité

Concert :

Broadway Melody présente Encore !

Nos chansons préférées de Broadway”.

La série de concerts « Broadway Melody » vous fait découvrir la magie des comédies musicales américaines à travers des rencontres musicales thématiques.

Interprétés par de brillants talents internationaux : Adam Alexander, Jérôme Bortaud, Quentin Bruno, Miranda Crispin, Elisa Doughty, Scott Emerson, Lexie Kendrick et Maxime de Toledo sous la direction artistique de Lauren Van Kempen et la direction musicale de Mathieu Serradell

Tous se retrouvent pour partager leur passion de la comédie musicale américaine.

Lundi 11 Mars a 20h30 à la Comedie Nation 77 Rue de Montreuil 75011 Paris.

Spectacle :

Into the woods de Stephen Sondheim mis en scène par Olivier Benezech

Du 19 au 23 mars authéâtre de la Croix-Rousseà Lyon.



Conférence :

Laurent Valière donnera une conférence sur Stephen Sondheim

à Lyon à lalibrairie Musicalame6 rue Pizay samedi 15 mars 17h30

Prochain cabaret 42e rue : Carte blanche à David Alexis

Dimanche 7 avril

, © Bruno Perroud

Il a impressionné le public du Il a impressionné le public du concert anniversaire de "42e rue" en octobre dernier en reprenant le rôle du maitre de cérémonie dans "Cabaret". David Alexis a une formation complète musicale et de comédien, il a étudié à l'école Jacques Lecoq et sur scène a incarné Fagin dans la nouvelle comédie musicale "Oliver Twist", Bernadette dans "Priscilla folle du désert" ou joué dans l'adaptation française de "Avenue Q".

En direct et en public du Carreau du Temple.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Ouverture des réservation 20 jours avant sur maison de la radio

