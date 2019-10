Londres : 1 - Broadway : 0

Mais déjà auparavant, les liens entre l’Amérique et l’Angleterre étaient étroits. De « The boyfriend » à « Mary Poppins », de « Jesus Christ superstar » à « Oliver », l’histoire des comédies musicales qui ont débuté au Royaume-Uni.

à réécouter événement Semaine britannique sur France Musique du 7 au 13 octobre 2019

Actualité

Comédie musicale : Jungle Book d’après le livre de la jungle de Rudyart Kipling

, © Lucie Jansch

Mise en scène : Robert Wilson

Au récit initiatique, l’adaptation du Livre de la jungle par Robert Wilson emprunte sa forme et ses codes : le spectacle suit les tribulations de Mowgli, ce petit d’homme, depuis son arrivée dans la jungle, où il est adopté par les loups, jusqu’à son espoir de trouver une vraie famille. Entretemps, il tue son ennemi le plus acharné, le tigre Shere Khan, mais se voit aussi abandonné par ses anciens amis qui l’ont autant protégé qu’instruit : l’ours Baloo, la panthère Bagheera et tant d’autres animaux.

Jusqu’au 8 novembre 2019 au Théâtre de la Ville (Paris)

Comédie musicale : Rimbaud Verlaine actuellement au Théâtre du Gymnase

Concert : Lumières sur Broadway par Isabelle Georges et le quintet Magnifica, mardi 15 octobre à 20h30 au Bal Blomet

Magazine : Technikart, hors série gratuit numéro spécial consacré au cabaret vient de sortir : plusieurs articles autour de la comédie musicale et du cabaret, et des critiques de Moulin Rouge et Sleep No More à New York

