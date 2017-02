Lionel Bart, le compositeur de l'autre Oliver Twist en comédie musicale

Extrait du film de Carol Reed "Oliver" d'après la comédie musicale de Lionel Bart (1968)

Judy Garland dans son émission "The Judy Garland Show" reprend la chanson de "Oliver" : "As long as he needs me"

La comédie musicale a un tel rayonnement à travers le monde qu’on ne peut plus ignorer son importance. Mais le livre de référence manquait !

• West Side Story, La Mélodie du bonheur et Un américain à Paris : autant de triomphes pour porter la comédie musicale. Maintenant, c’est Hollywood qui envahit Broadway, avec par exemple The Lion King, dans sa 19e année à l’affiche.

L’auteur Didier C. Deutsch est vice-président chargé du catalogue Universal Music USA. Il vit à New York.

Collection : « Castor Music »

ISBN : 979-10-278-0089

ACTUALITES

• Sur Arte diffusion ce dimanche 12 février d’un documentaire sur « Leslie Caron, française à Hollywood, américaine à Paris »

Révélée encore adolescente par "Un Américain à Paris", la danseuse qui a incarné à Hollywood le charme de Paname raconte un certain âge d'or du cinéma, et sa part d'ombre.

Extraits de films cultes et archives rares, dont beaucoup de personnelles apportées par l'actrice, photos de plateau et de presse, retour sur des lieux de tournage mythiques... : ce portrait émouvant, porté par le témoignage d'une octogénaire à l'élégance intacte, évoque aussi bien le glamour d'Hollywood que sa part d'ombre, notamment à travers la face cachée de la MGM. Pétillant comme une comédie musicale, il fait revivre les grandes heures du cinéma américain.

• Broadway au Carré accueille ALYSSA LANDRY à la Comédie Nation ce lundi 13 février !

Concert à 19h30 Comédie Nation. 77, rue de Montreuil. 75011 Paris

Ah, Paree! - An Evening In Alyssa Landry's SalonAh, Paree! Tant d’américaines sont tombées sous le charme de la « City of Lights ». Gertrude Stein, Josephine Baker, Eartha Kitt et bien d’autres encore… toutes ont vécu une véritable histoire d’amour avec la Capitale. Retraçons ensemble ce voyage transatlantique à travers les chansons de Broadway et les souvenirs d’une « génération perdue ».

Piano: Thierry Boulanger

Contrebasse: Patrice Soler

Mise en scène: Olivier Bénézech

• A VENIR

, © Emmanuel Grimault

Prochain Cabaret Prochain Cabaret 42e rue « Carte blanche à Laurent Pelly » metteur en scène Laurent Pelly

dimanche 26 février 2017à 11h Studio 105

Metteur en scène d'opéras, de l'Opéra de Paris au Métropolitan de New York, directeur du Théatre National de Toulouse, Laurent Pelly revient le temps d'un "Cabaret 42e rue" à ses premières amours, la comédie musicale, et propose un plateau et un menu savoureux d'extraits de comédies musicales célèbres interprétés en concert sous la direction musicale de Thierry Boulanger.

PROGRAMMATION MUSICALE

, © Laurent Valière

"Candide"Musique : Leonard Bernstein, extrait de "42e rue" Musicora 2016

Lea Desandre : I'm easily assimilated avec Martin Candela, Jennifer Courcier et Etienne Duhil de Benaze

Piano : Kayo Tsukamoto

“Oliver” Original London Cast 1960

Paroles et musique : Lionel Bart

Georgia Brown : As long as he needs me

"Oliver" Cast London 2009

Paroles et musique : Lionel Bart

Laurence Jeffcoate : Who will buy ?

"The genius of Lionel Bart"

Paroles et musique : Lionel Bart

Extrait de "Fings ain't wot they used t'be" overture/G'nicght Dearie et Where do little birds go

"Lock up your daughter"

Musique : Laurie Johnson, paroles : Lionel Bart

Vivian Ellis and Lionel Bart

"The genius of Lionel Bart"

Paroles et musique Lionel Bart

Anthony newley : do you mind

"Oliver” Original London Cast 1960

Paroles et musique : Lionel Bart

Keith Hamshere : Where is love

“Oliver”

Film 1968

Paroles et musique Lionel Bart food

Glorious food

“Blitz”Original London Cast

Paroles et musique : Lionel Bart

We're going to the country