Avec Lin-Manuel Miranda, l'auteur et acteur de "Hamilton"

Lin Manuel Miranda en 4 dates

2008 : In the heights, Tony de la meilleure comédie musicale à Broadway

2009 : écrit les paroles en espagnoles de la reprise de West Side Story

2015 : Hamilton, Tony award de la meilleure comédie musicale

2018 : incarne Jack, dans Le Retour de Mary Poppins aux côtés de Emily Blunt.

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 13 janvier, nous recevrons la troupe de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, actuellement à l'affiche du Théatre Mogador avec notamment Sofia Essaidi, Carien Kazier, Jean-Luc Guizonne et Pierre Samuel.

Gagnez 42e rue le livre

Actualité

Cinéma : La Cinémathèque Française propose une rétrospective Comédie musicale à Paris à partir du 12 décembre et jusqu'au 6 janvier à Paris

Concert : A la Philharmonie de Paris du 21 au 23 décembre, deuxième week-end accompagnant l’exposition Comédies musicales met à l’honneur Gene Kelly et son chef-d’œuvre Singin’ in the Rain, présenté en ciné-concert. La danse est aussi célébrée par le chorégraphe Sylvain Groud, qui invite le public à vivre une expérience jubilatoire. Des musiciens de jazz empruntent des thèmes aux comédies musicales (Thomas de Pourquery) ou aux films de Disney (Jazz Loves Disney). Un spectacle de la compagnie La Boîte à sel détournant les aventures d’Alice aux pays des merveilles est également proposé aux enfants.

Théâtre : Le Théâtre de l’Athénée accueille pendant les fêtes du 20 décembre au 13 janvier

AZOR, une comédie musicale très jazz très pop rock, musique de Gaston Gabaroche et Pierre Chagnon, Fred Pearly, livret de Albert Willemetz et Max Eddy, Raoul Praxy.

Dans une mise en scène de Stéphan Druet

Avec : Julien Alluguette, Gilles Bugeaud, Pauline Gardel, Quentin Gibelin, Emmanuelle Goizé, Estelle Kaïque, Pierre Méchanick.

Programmation Musicale

Mary Poppins Returns

Musique : Marc Shaiman et Scott Wittman

Emily Blunt and Lin-Manuel Miranda : A cover is not a book

Lin-Manuel Miranda : (Underneath the) Lovely London Sky

Mary Poppins

Musique : Richard et Robert Sherman

Jolly Holiday: Mary Poppins

The unsinkable molly brown

Debbie Reynolds : Belly Up to the bar boys

Les Misérables

Musique : Claude-Michel Schonberg

Colm Wilkinson, Robert Billig, Alain Boublil : Bring him home

Rent

Musique : Jonathan Larson

Anthony Rapp, Taye Diggs, Daphne Rubin-Vega, Idina Menzel : Rent

In the heights

Musique : Lin Manuel Miranda

Lin Manuel Miranda : In the height

Hamilton

Musique : Lin Manuel Miranda

Leslie Odom, Daveed Diggs… : The schuyler sisters