Liliane Montevecchi, une vie de Paris à Broadway et Hollywood

Liliane Montevecchi "les contrebandiers du Moonfleet" de Fritz Lang (1956)

Liliane Montevecchi avec Cyd Charisse dans "Viva Las Vegas"(1956)

Album Tony Bennett & Diana Crawl "Love is here to stay"

Nouvel album (sortie le 14 septembre) chez VERVE

Programmation musicale

You don't know Paree

Paroles et musique : Cole Porter

Liliane Montevecchi (voix), Mathieu Serradell (piano) :I love Paris

Nine (OBC)

Musique : Maury Yeston / Parole s : Arthur Kopit

Liliane Montevecchi, Raul Julia, Stephanie Cotsiroli : Folies Bergères

ORIGINAL BROADWAY CAST

Ballet de Roland Petit

Liliane Montevecchi : La croqueuse de diamants

Archives INA 1953

BO du film "bagarre au King Creole"

De Michael Curtiz

Liliane Montevecchi : Banana

BO du film "Viva Las Vegas"

Adaptation : Johnny Green – paroles : Sammy Cahn

Sammy Davis Junior : Frankie and Johnny

EMI

Extrait de "La grande valse"

de Gerard Calvi (1962)

Louis de Funès, Liliane Montevecchi : C'est défendu

Extrait du téléfilm musical de Jean Christophe Averty "Musidora" (1973)

Musique : Jean-Claude Pelletier

Liliane Montevecchi : Une femme qui passe

Archive 1964 à la télévisionaméricaine

Liliane Montevecchi : I wanna be loved by you

Grand Hôtel (OBC)

Musique et des paroles : Maury Yeston

Liliane Montevecchi : Bonjour amour

BMG

Follies (en concert, 1985)

Musique et des paroles : Stephen Sondheim

Liliane Montevecchi : Ah Paree

RCA

Divorce me, darling ! (reprise à Londres)

Musique : Sandy Wilson

Liliane Montevecchi : Lights ! Music !

JAY PRODUCTIONS LTD

Extrait du spectacle "Mistinguett"

Spectacle de Jérôme Savary à l'Opéra Comique (2001)

Musique de Maurice Yvain - Paroles : Albert Willemetz & Georges Arnould

Liliane Montevecchi : J'en ai marre

Album On the boulevard

Paroles et musique Jerry Herman

Liliane Montevecchi et Michael Nicholas (piano) : I dont't want to know

CDJAY1286

Liliane Montevecchi (voix), Mathieu Serradell (piano) : Je cherche un millionnaire

On the boulevard

Liliane Montevecchi et Michael Nicholas (piano) : Bonsoir

CDJAY1286

Anita O'Day / 1941-1945

Anita O'Day : Tea for two

L'ART VOCAL