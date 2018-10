Les trésors cachés de Marvin Hamlisch

La grande affiche

Marvin Hamlisch : Il naît à New-York le 2 juin 1944. Son père, Max Hamlisch, est accordéoniste et chef d'orchestre. Il commence le piano à cinq ans et est admis l'année suivante à la Julliard School. Il fait ses débuts à Broadway en 1964 en tant que pianiste répétiteur pour la création de Funny Girl avec Barbra Streisand. Il réalise par la suite les arrangements de danse de plusieurs comédies musicales. Le producteur Sam Spiegel l'engage pour animer ses soirées, ce qui lui permet de lier des relations dans le milieu cinématographique et de composer sa première musique originale en 1968 pour Le Plongeon de Frank Perry. En 1974, il remporte trois Oscars dont deux pour les compositions originales de Nos plus belles années et un pour l'adaptation des œuvres de Scott Joplin dans L'Arnaque.

Il accompagne et donne la réplique à Groucho Marx lors d'une tournée en 1974-1975, puis supervise et réalise les arrangements des spectacles de Liza Minnelli : Liza (1974), Minnelli on Minnelli (1999) et Liza's at the Palace (2008).

Marvin Hamlisch meurt le 6 août 2012 à Los Angeles (Californie) d'une détresse respiratoire consécutive à une encéphalopathie hypertensive. Il est enterré le 14 août au cimetière juif Mount Zion, après une cérémonie au temple Emanu-El de New York.

Actualité

Ciné-concert "Mary Poppins", les 3 et 4 novembre à la Philharmonie de Paris. Orchestre Philharmonique de Strasbourg dirigé par Frank Strobel.

Plus d'informations sur le site de la Philharmonie

A gagner

, © NAXOS

Le CD "TEA FOR TWO", des Frivolités Parisiennes, paru le 12 octobre sous le label Naxos

Prochain Cabaret 42e rue

Peau d’Âne / Théâtre Marigny - d'après le film de Jacques Demy, sur une musique de Michel Legrand

Dimanche 4 novembre au CARREAU DU TEMPLE 2 rue Perrée – Paris 03 Métro République, Temple ou Arts et métiers

Réservation sur maisondelaradio.com

Avec les artistes

Marie Oppert - Emma Kate Nelson - Mathieu Spinosi - Thierry Boulanger (piano)

et Jean-Luc Choplin En avant-première du Théâtre Marigny

Programmation musicale

♫ Marvin Hamlisch / James Kirkwood et Nicholas Dante (texte)

One (Bob Avian, dir.)

MASTERWORKS BROADWAY (2006)

♫ Marvin Hamlisch

Nobody does it better (Kalamazoo symphony orchestra, J. Ernest Green, dir.)

VARESE SARABANDE (2018)

♫ Marvin Hamlisch / Howard Ashman et Carolyn Leigh (textes)

SMILE - Walking in the sunshine (Hayden Tee) - Six O' Clock News (Daisy Carnelia) - Typical High School Senior

SWEET SMELL OF SUCCESS - A different world (Kelli O' Hara)

BROADWAY RECORDS (2017)

♫ Marvin Hamlisch

I cannot hear the City (Doug la Braecque)

Kalamazoo symphony orchestra, J. Ernest Green, dir.

VARESE SARABANDE (2018)

♫ Marvin Hamlisch / Rupert Holmes et Craig Carnelia (textes)

THE NUTTY PROFESSOR - Step out of that shell (Klea Blackhurst & Julian Decker)

BULLETS OVER BROADWAY - Everything you do (Leah Horowitz)

BROADWAY RECORDS (2017)

♫ Marvin HamlischFig tree Rag - Will it matter at all

♫ Marvin Hamlisch

A CHORUS LINE - What I did for love (Sylvia McNair, Judy Harrison, Doug LaBrecque, Kalamazoo symphony orchestra, J. Ernest Green, dir.)

VARESE SARABANDE (2018)

♫ André Messager

MR BEAUCAIRE - Lightly, lightly

Clémentine Decouture (soprano), Philippe Brocard (Baryton)

NAXOS (2018)