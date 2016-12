John Harold Kander est un compositeur et scénariste américain né le 18 mars 1927 à Kansas City, Missouri. •

Il étudia la musique à l'université d'Oberlin où il composa ses premières chansons, puis obtenu son master à l'université Columbia où il étudia la composition avec Jack Beeson. Il commença sa carrière à Broadway en tant que pianiste-répétiteur pour la comédie musicale West Side Story. La metteuse en scène lui proposa de jouer aux auditions de sa comédie musicale, Gypsy, où il rencontra le chorégraphe Jerome Robbins qui suggéra que Kander fasse la musique du spectacle en 1959. En 1960, il écrivit aussi les arrangements musicaux pour Irma la douce. En 1962, il rencontre le parolier Fred Ebb et commence une collaboration qui durera plus de quatre décennies.

John Kander vient d'ouvrir ses archives dans un double CD "Les trésors cachés de John Kander" paru à l'automne chez Harbinger Records. Cet album permet de découvrir des enregistrements des nouvelles comédies musicales de John Kander.

ACTUALITECOMÉDIES MUSICALES À BROADWAY

Les chanteurs : Liz Callaway, Damian Humbley et Adrian Der Gregorian

Avec l'Orchestre National de Lille sous la direction de David Charles Abell

Seront du 2 au 3 mars au Nouveau Siècle de Lille

AU PROGRAMME

Picto Symphonique

Florilège d’extraits de comédies musicales de Sondheim

Company / Sweeney Todd / Follies / A little night music

Into the woods / Merrily we roll along / Sunday in the Park with George

Notre prochain Cabaret 42e rue Sera enregistré le jeudi 10 mars à 19h au studio 106 pour réserver

maisondelaradio.com

Nous serons en compagnie de la chanteuse américaine Liz Callaway de passage à Paris pour son concert AMERICAN DREAMS avec l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie sous la direction de David Charles Abell le Paris le 13 mars.

Pour l’accompagner à ce cabaret 42e rue, la pianiste Charlotte Gauthier.

La violoniste Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre Pasdeloup sera aussi notre invitée pour nous parler de la passion de l'Orchestre à jouer le répertoire de la comédie musicale.

Programmation musicale

Album : Hidden treasures / 1950- 2015 (Trésors cachés)

Cabaret Fred Ebb est Sally Bowles, John Kander est au piano

Label : HARBINGER RECORDS

Album : Lady in the Dark

Musique Kurt Weill

Saga of Jenny par Lotte Lenya

Label : BEAR FAMILY RECORDS

Album : The Color Purple Broadway Cast 2016

Musique et paroles : Brenda Russell, Allee Willis, Stephen Bray

Miss Celie's Pant par Cynthia Erivo

Label : Broadway Reccords

Album : Hidden treasures / 1950- 2015 (Trésors cachés)

Paroles et Musique : John Kander et Fred Ebb

New York New York (final version) et (original version)

I Get My Music From My Dad par Michael Winther et Grant Wenaus

Paroles et Musique : John Kander

Dance With Me par John Kander

He Always Come Home To Me par Linda Emond et John Kander au piano

Album : Chicago, Original Broadway Cast 1975

Musique John Kander, paroles Fred Ebb

Nowadays par Chita Rivera, Gwen Verdon

Label : Arista

Album : Hidden treasures / 1950- 2015 (Trésors cachés)

Musique John Kander et paroles Fred Ebb

It

Musique : John Kander

Isn't This Better

Musique John Kander et paroles Fred Ebb

Guten Abend

You Know Me par Alix Korey et Barbara Walsh

Look up extrait de The Landing par Lulia Murney, Paul anthony Stewart, Paul Masse

You If Anyone extrait de Kid Victory par Lewis Cleale Musique John Kander, paroles Fred Ebb

I love music



Album : Passage Of Time

Paroles et musique Stephen Sondheim

Being Alive par Liz Callaway

Label : PS CLASSICS

