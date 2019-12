Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

La jeunesse de Richard Rodgers en trois vidéos :

« Manhattan », composé dès 1922 pour la revue Winlke Town :

A Connecticut Yankee : premier grand succès de comédie musicale en 1927

1931 à Hollywood il compose les chansons de « Love Me tonight » pour Maurice Chevalier et Jeanette McDonald

Prochain cabaret "42e rue"

Dimanche 8 décembre au Carreau du Temple

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr. (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Avec les troupes de :

« Yes », de Maurice Yvain, Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet et Albert Willemetz, à l’affiche du Théâtre de l’Athénée à partir du 19 décembre

« Une femme se déplace », création de David Lescot à l'affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre.

», création de David Lescot à l’affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre. « Oh là là ! », spectacle d'Isabelle Georges qui nous emmène dans un voyage passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Legrand, Cole Porter et Nino Rota, à l'affiche du Théâtre des Champs-Elysées le 11 décembre.

Emission spéciale : 42e rue fait son sho

Rendez-vous demain dès 20 h pour la deuxième grande soirée 42e rue fait son show en direct sur France Musique et en vidéo

Lundi 2 décembre en direct sur France musique

, © Radio France

Laurent Valière accueille la crème de la crème de la comédie musicale de la saison en direct et en public du studio 104. 100 artistes, 20 musiciens, dans une création signée Juliette et Christian Siméon, avec dans le rôle du Petit Prince Michael Gregorio.

En direct à 20 h le lundi 2 décembre sur France Musique.

Programmation musicale

Mickey Rooney : Manhattan

Extrait du du fim Words and music

Musique : Richard Rodgers

Label : SONY MUSIC SPECIAL PRODUCTS

Tommy Dorsey : Sentimental me and romantic you

Tenderly : The best of the Decca Years

Musique : Richard Rodgers

Label : SEPIA

Any old place with you

1953 walden sessions Cole Porter Rodgers et Hart

HARBINGER RECORDS

Ronny Whyte : I'd like to poison ivy

Musique : Richard Rodgers

Label : AUDIOPHILE

You've been very unkind to me (Acte I) Sir John et Betsy

Extrait de Dearest enemy

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Orchestre d’Irlande

Direction : David Brophy

Mary Martin : Sleepyhead

Mary Martin sings Richard Rodgers plays

Musique : Richard Rodgers

Label : PAST CLASSICS

Shirley Horne : Mountain Greenery

Embers and ashes / Where are you going

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : AMERICAN JAZZ CLASSICS

Peggy Ann : A little birdie told me so

Roger Kahn et son orchestre

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : ASV

Eddie Albert et Janet Blair : Thou swell

Extrait de A Connecticut yankee

Musique : Richard Rodgers

Label : AEI

Elaine Paige : You took advantage of me

Extrait de Present arms

Musique : Richard Rodgers

Label : DRG RECORDS

Federica von Stade : i must love you

Extrait de My funny Valentine

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : EMI

Leslie Hutchinson : With a song in my heart

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : ASV

Barbara Cook : Ship without a sail

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Ruth Etting : Ten cents a dance

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : BODY AND SOUL

Ella Fitzgerald : I've got five dollars

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : VERVE

Maurice Chevalier : Isn't it romantic

Extrait du film Aimez-moi ce soir

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Jessie Norman : Lover

Piano : John William

Musique : Richard Rodgers

Label : PHILIPS

Doris Day : The most beautiful girl in the world

Extrait de Billy Rose's Jumbo

Musique : Richard Rodgers – Paroles : Lorenz Hart

Label : BEAR FAMILY RECORDS