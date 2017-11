Les Minions programment 42e rue

Les Minions et Gilbert et Sullivan

Moi, Moche et Méchant 3

Après les deux premiers volets de la saga Moi, Moche et Méchant et l’extraordinaire succès du film Les Minions, Illumination présente la suite des aventures de Gru (Gad Elmaleh), Lucy (Audrey Lamy), leurs adorables petites filles (Margo, Edith et Agnès) et des Minions, dans Moi, Moche et Méchant 3, un film de Pierre Coffinet Chris Renaud. A partir du 7 novembre 2017 en DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D

Résidence d'écriture de court métrage de COMEDIE MUSICALE.

Participez aux 3èmes résidences SO FILM de genre. Le Festival SOFILM lance les 3èmes résidences SO FILM de genre. Ces résidences ont pour objectif d’encourager l’écriture et la production de courts métrages de genre. Après deux éditions consacrées au cinéma fantastique et au polar, la comédie musicale est à l’honneur cette année. ENVOYEZ VOTRE SCÉNARIO DE COMÉDIE MUSICALE. Que vous soyez cinéaste, scénariste, compositeur ou écrivain, il vous suffit, pour participer aux résidences, de nous proposer vos projets de court métrage de comédie musicale, d’une durée comprise entre 10 et 20 minutes, avant le 15 janvier 2018. Les projets retenus seront accompagnés en résidence entre mars et mai 2018. DES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR DES SCÉNARISTES, DES CHORÉGRAPHES ET DES COMPOSITEURS. En parallèle d’un accompagnement par des scénaristes, il sera proposé aux auteurs de travailler sur les univers visuel et musical de leur projet en collaboration avec des scénaristes, des chorégraphes et des compositeurs expérimentés. Les scénarios retenus seront lus en musique et en images par des comédiens lors du festival Sofilm Summercamp en juin à Nantes. DOSSIER DE CANDIDATURE à déposer avant le 15 janvier 2018 : un bref résumé du film (trois lignes maximum, un synopsis développé ou un scénario, une note d’intention de réalisation et une note d’intention musicale, tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (repérages, références, casting…), curriculum vitæ (de l’auteur, du compositeur, de la société de production - le cas échéant), liens sur les précédentes réalisations des auteurs (musicales et cinématographiques).

Plus d'info : ecrire à residences@sofilm-festival.fr.

PROCHAIN CABARET 42e RUE : Les Demoiselles de Rochefort ont eu 50 ans.

enregistré vendredi 17 novembre au studio 106 à 20h

Avec Michel Legrand, Rosalie Varda, Remi Caremel, Jacques Revaux, la voix de Jacques Perrin dans les chansons du film, pour le 50 ans de Demoiselles de Rochefort

Réservations sur Maison de la Radio

PROGRAMMATION MUSICALE

