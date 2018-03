"Les Girls" de George Cukor

LA GRANDE AFFICHE

ACTUALITE

BROADWAY MELODY

est de retour avec une soirée autour de Irving Berlin!

Cette soirée sera présentée par la petite fille de Irving Berlin: Caroline Emmet

le 15 et 20 MARS à 20h30 à L'Auguste Théâtre (6 Impasse Lamier 75011 Paris

La série de concerts « Broadway Melody » vous fait découvrir la magie des comédies musicales américaines à travers des rencontres musicales thématiques. Sur scène, les airs sont présentés par un historien de la comédie musicale et interprétés par de brillants talents internationaux de la comédie musicale.

Réservations :augustetheatre@gmail.com/ 01.43.67.20.47

RETROUVEZ 42e rue

PROCHAIN CABARET

42e rue dimanche 1er avril au studio 105 Avec les comédies musicales

HAIRSPRAY est une comédie musicale basée sur le film éponyme (1988) de John Waters (Folies Bergère)

OPERAPORNO texte et mise en scène : Pierre Guillois, composition musicale et piano : Nicolas Ducloux (Théâtre du Rond Point)

PROGRAMMATION MUSICALE

Les Girls

Musique : Cole porter

The John Wilson Orchestra : Les Girls

Haute societe (film)

Musique : Cole porter

Bing Crosby, Louis Armstrong : I love you Samantha

Quadrille d'amour

Musique : Cole porter

Bing Crosby, Mitzi Gaynor : You're the top

Les Girls

Musique : Cole porter

Taina Elg : ca, c´est l´amour

Les Girls

Musique : Cole porter

Yvette Giraud : Ca c'est l'amour

Les Girls

Musique : Cole porter

Kay Kendall : You´re just too, too

Gene Kelly, Mitzi Gaynor, Kay Kendall , Taina Elg : Ladies in waiting

Wilfried van den Brande : High Flying wings on my shoes

Musique Cole Porter

Wilfried van den Brande : You're the prize guy of guys

Musique Cole Porter

Les Girls Musique : Cole porter Gene Kelly : why am i so gone (about that gal)

The Fantasticks

Musique : Harvey Schmidt

Jerry Orbach : Try to remember



"i do! i do!"

Musique : Harvey Schmidt

Martin Preston, Mary Robert : i love my wife

110 in the Shade (Original Broadway Cast Recording)

Musique : Harvey Schmidt

Inga Swenson : Old maid

West Side Story

Musique : Leonard Bernstein

Tonight

Irving Berlin : It's a lovely day

Irving sings Berlin (Koch)