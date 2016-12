Les flops de Broadway et de Londres, saison VI.

Les catastrophes industrielles dans la comédie musicales « on les ramasse à la pelle » pour cette VIe saison, une petite sélection des plus beaux flops.

Ces comédies musicales qui ont englouti les millions de dollars dépensés, restent moins de 6 mois, de 3 mois, d'une semaine à l'affiche, ou même ferment le soir de la première ou avant même d'essayer meme de conquérir Broadway.

Les flops de Broadway saison VI

•

Quelles sont les comédies musicales qui ont englouti des millions de dollars. Mata Hari, The Grand Tour, Gershwin Songbook, The Golden Apple ou bien encore Christine

•

Actualité

⇒⇒« Dans l’ombre des studios » fête son non-anniversaire - lundi 18 avril 2016 à 20h

Consacré aux « voix de l’ombre » du disque et du cinéma (comédiens et chanteurs de doublage, choristes studio, etc.), « Dans l’ombre des studios » vous propose une soirée-concert exceptionnelle en hommage aux grandes voix des doublages Disney.

Présentés par Rémi Carémel et accompagnés au piano par Mathieu Serradell, une vingtaine d’interprètes (voix françaises des dessins animés de votre enfance et talents de la comédie musicale) vous entraînent dans un tourbillon musical, convivial, culturel et multigénérationnel. En un mot : supercalifragilisticexpialidocious !

Au Vingtième Théâtre - 7 rue des Plâtrières - 75020 Paris

⇒ ⇒Samedi 23 avril à 19h sur France Musique dans « Samedi soir à l’opéra » diffusion de « Passion" de Stephen Sondheim » une comédie musicale composée en 1994, inspirée du film "Passion d'amour" d'Ettore Scola. Enregistré le 23 mars 2016 au Théâtre du Châtelet.

Soirée lyrique présentée par Laurent Valière.

•

⇒ ⇒ « Carmen la Cubana » d'après Carmen de Georges Bizet

Au Théâtre du Châtelet jusqu’au 30 avril

Paroles : Norge Espinoza Mendoza

Conception, livret et mise en scène : Christopher Renshaw

Carmen : Luna Manzanares / José : Joel Prieto / La Señora : Albita…

•

Adapter le célèbre opéra Carmen de Bizet en le transposant dans le monde contemporain ? Déjà Oscar Hammerstein II l’avait fait en 1943 pour Broadway avec Carmen Jones, dont Preminger devait tirer un film culte en 1954. L’œuvre devient aujourd’hui un musical cubain, le premier du genre, d’après Bizet mais en espagnol et situé cette fois à La Havane, à la veille de la révolution cubaine. Carmen travaille toujours dans une fabrique de cigares, mais la habanera retrouve ici son pays d’origine !

•

•

Notre prochain Concert privé

:

"carte blanche à Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly et Rachel Pignot

au piano Paul Staïcu •

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

réservation à partir du 25 avril à 11h maisondelaradio.fr

•

Programmation musicale

•

Album: Side Show (2014)

Musique: Henry Krieger – paroles: Bill Russel

Typical Girls Next Door par Erin Davie et Emily Padgett

Label: Broadway Records

•

Album : Fiddler on the roff, 2016 Broadway

Musique : Jerry Bock - paroles : Sheldon Harnick

Miracle of miracles par Adam Kanto

Label : Broadway Records

•

Extrait du film "Le Livre de la Jungle" 2016 (sortie le 13 avril)

Paroles et musique : Richard et Robert Sherman

Tout pour être heureux par Lambert Wilson

•

Album: Mata Hari

Musique: Edward Thomas – paroles: Martin Chanin

Not Now Not Here par Robin Skye

Label: Original Cast OC-86000

•

Album: The Grand Tour

Musique: Joel Grey

Mrs S L Jacobowski par Joel Grey

Label: Sony Bmg Music Entertainment

•

•

Album: Gershwin Songbook

Musique et paroles : George et Ira Gershwin

Boy Wanted par Ella Fitzgerald

Label: Verve 825989-2

•

Album: Essential songs Original London Cast Musique Andrew Lloyd Webber - paroles Alan Ackbourn

Half A Moment par Jeeves

Label: Decca U.S.

•

Album: Lost West End

The Souvenirs Of Second Best (Lautrec) par Mary Carewe

Label: inconnu

•

Album: The Golden Apple Musique Jerome Moross - paroles Alan Ackbourn

Lazy Afternoon par Danielle Estes

Label: PS Classics PS-1528

•

Album: Christine

Musique: Sammy Fain

Room In My Heart par Maureen O Hara

Label: Stage Door Records

•

Album: A Doll's Life

Musique: Larry Grossman

Stay With Me Nora par Peter Gallagher et Betsy Joslyn

Label: Original Cast Records

•

Album: Grind

Musique: Larry Grossman - paroles: Ellen Fitzhugh

A Sweet Thing Like Me par Leilani JonesLabel: Jay Productions

•

Album: Doctor Zhivago (Original Boradway cast recording 2015) (Docteur Jivago) Musique: Lucy Simon – paroles : Michael Korie et Amy Powers

No Mercy At All par Paul Alexander Nolan

Label: Broadway Records BRCD02915 •

Album : That old feeling classic ballads from the Juddy Garland show

Parols et musique : Ir George et Ira Gershwin

A foggy day in London town par Judy Garland

Label : Savoy

•

Extrait de "Carmen la Cubana"

Hay un barcito en la esquina par Luna Manzanares

