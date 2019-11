Les dernières révélations de Julie Andrews sur ses années à Hollywood (Sound of Music, Victor Victoria, etc.)

Julie Andrews en 5 vidéos à Hollywood

1. Mary Poppins

2. L'ouverture de la Mélodie du Bonheur

3. Jenny dans Star

4. Un rôle plus osé dans S.O.B. (réal. Blake Edwards, 1981)

5. Victor Victoria

Le livre : Home Work - A Memoir of My Hollywood Years.

, © Julie Andrews & Emma Walton Hamilton

Plus de renseignements sur la page Home Work sur Hachettebooks.com

L'actualité de la comédie musicale

Le retour de An American in Paris de George Gershwin à partir du jeudi 28 novembre 2019. Plus de détails sur la page de l'événement sur le site internet du Théâtre du Châtelet.

Prochain cabaret "42e rue"

Dimanche 8 décembre au Carreau du Temple

, © Christophe Raynaud de Lage / Hans Lucas

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr. (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

Avec les troupes de :

« Yes », de Maurice Yvain, Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet et Albert Willemetz, à l’affiche du Théâtre de l’Athénée à partir du 19 décembre

», de Maurice Yvain, Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet et Albert Willemetz, à l’affiche du Théâtre de l’Athénée à partir du 19 décembre « Une femme se déplace », création de David Lescot à l’affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre.

», création de David Lescot à l’affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre. « Oh là là ! », spectacle d'Isabelle Georges qui nous emmène dans un voyage passionné où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, Legrand, Cole Porter et Nino Rota, à l'affiche du Théâtre des Champs-Elysées le 11 décembre.

Emission spéciale : 42e rue fait son show

Lundi 2 décembre à partir de 20 h en direct sur France musique

, © Radio France / Radio France

Laurent Valière accueille la crème de la crème de la comédie musicale de la saison en direct et en public du studio 104. 100 artistes, 20 musiciens, dans une création signée Juliette et Christian Siméon, avec dans le rôle du Petit Prince Michael Gregorio.

En direct à 20 h le lundi 2 décembre sur France Musique. Réservations déjà ouvertes à partir sur MAISON DE LA RADIO.

