Cabaret 42e rue : en direct et en public du studio 105

CABARET 42e RUE AVEC LES TROUPES

créé par Lisandro Nesis, qui fait découvrir au public français chaque mois les comédies musicales contemporaines à l'affiche « off-Broadway ». Accompagnés de plusieurs artistes dont Prisca Demarez ("Cats", "Avenue Q") et Sophie Faguin, ils interpréteront des extraits de "Ordinary Days" , comédie musicale autour des attentats du 11 septembre ou de "My life as a musical" de Adam Overett bientôt à l'affiche à Paris.

Avec les chanteurs Prisca Demarez, Marion Préïté, Sophie Fagin, Adam Benghiat, Lisandro Nesis, Sonia Kiang et le pianiste John Florencio

créée par Mathieu Franot et Benjamin El Arbi. Christophe Mirambeau met en scène la nouvelle production de "Yes", l'opérette de Maurice Yvain. La compagnie présentera des extraits d'un nouvel album "Tea for two" autour des échanges de comédies musicales entre Londres et Paris avant la seconde guerre mondiale et de "Yes" de Maurice Yvain actuellement en tournée en France.

Avec la soprano Clémentine Decouture et le baryton Philippe Brocard et le "Frivol'ensemble", orchestre de 14 musiciens des "Frivolités parisiennes".

ACTUALITE BROADWAY AU CARRE

Prisca Demarez était Grizabella dans "Cats", Nancy dans "Oliver Twist". Elle prépare actuellement son nouveau spectacle.

Marion Préîté sera bientôt à l'affiche des "Aventures de Tom Sawyer" au Théâtre Mogador, où elle incarnera le rôle de la Tante Polly.

Sophie Faguin a récemment incarné Enchantella dans "la Fôret de l'Enchantement" ainsi que la Fée Marraine dans "Mickey et le Magicien" à Disneyland Paris. Adam Benghiat habite actuellement à Londres, où il anime notamment l'Open Mic mensuel organisé par les West End Frenchies (collectif d'artistes français de comédie musicale qui habitent et travaillent au Royaume-Uni).

Lisandro Nesis incarnera le premier rôle de Parker dans "My Life Is A Musical" de Adam Overett en novembre à la Comédie Nation. Il reprendra également l'été prochain son rôle de Warren dans une nouvelle production de "Ordinary Days" à Buenos Aires, Argentine. Il peut également être vu dans plusieurs opéras cette saison à l'Opéra de Rouen-Normandie et à l'Opéra-Comique à Paris. Il incarne également le rôle de Jésus dans "l'Histoire de la Résurrection" de Schütz avec la compagnie La Tempête, dont l'enregistrement discographique paraitra en mars prochain sur le label ALPHA.

Bastien Jacquemart sera bientôt à l'affiche de "Guillaume Tell le Musical" aux Folies Bergères. Sonia Kiang vient de présenter sa comédie musicale "Fort Bien Très Loin" au Festival d'Avignon.

ACTUALITE LES FRIVOLITES PARISIENNES

Plus qu’une collaboration de circonstance, ce CD est un instantané du chemin parcouru entre les 14 musiciens du Frivol’ensemble, Clémentine Découture et Philippe Brocard depuis plusieurs années.

C’est dans une dynamique de troupe que nous enregistrerons à la fin du mois de septembre cet objet non identifié qui porte la marque des Frivolités par sa volonté de faire découvrir au plus grand nombre un répertoire méconnu.

