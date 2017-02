Les comédies musicales préférées de Virginie Lemoine

Actualités Virginie Lemoine

• Piège mortel de Ira LEVIN

Adaptation Gérald Sibleyras

Mise en scène Eric Metayer

avec Nicolas Briancon, Cyril Garnier, Virginie Lemoine, Marie Vincent et Damien Gajda

Sidney Brown est un auteur de pièces policières en panne d’inspiration.

Il lui faut un succès à tout prix. Il reçoit Piège Mortel, la pièce d’un jeune auteur, un triomphe assuré. Jusqu’où Sidney sera-t-il prêt à aller pour mettre la main dessus, lui qui a passé sa vie à imaginer des meurtres et des intrigues ?

_Théâtre de la Bruyère depuis le 19 janvier 2017

Du mardi au samedi à 21h - matinée samedi à 15h30_

• Le Bal d'Irène Nemirovsky

Adaptation Virginie Lemoine

Mise en scène Virginie Lemoine et Marie Chevalot

Avec Lucie Barret - Brigitte Faure - Serge Noel - Françoise Miquelis - Pascal Vannson

Paris, années 20. Antoinette vient d'avoir quatorze ans. Elle rêve de participer au bal qu'organisent ses parents, les Kampf, pour faire étalage de leur fortune récemment acquise. Mais sa mère, plus pressée de jouir enfin de cette opulence tant attendue que de faire entrer sa fille dans le monde, refuse de convier Antoinette au bal. La vengeance d'Antoinette, aussi terrible qu'inattendue, tombera comme un couperet, révélant le vrai visage de chacun.

Théâtre rive gauche depuis le 28 janvier 2017

Du mardi au samedi à 19h

•31 une comédie(musicale)

De Gaétan Borg et Stéphane Laporte

Musique : Stéphane Corbin

Mise en scène : Virginie Lemoine

Avec : Carole Deffit - Valérie Zaccomer - Alexandre Faitouni - Fabian Richard

Une comédie (musicale) inhabituelle pour raconter une amitié extraordinaire

Il y a 10 ans, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de passer ensemble les 31 décembre à venir, et pas forcément pour fêter le nouvel an ! On les découvre le 31 décembre 1999. C'est une de leurs réunions rituelles, une photo supplémentaire de leur amitié… jusqu’à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique

Studio des Champs-Elyséesdepuis le 3 février 2017

du mardi au samedi à 21h et dimanche à 16h

Actualités

• Back to the 50’s Auteurs et interprètes : Anna et Mathilde Ramade

Mise en scène : Sébastien De Monbrison

En 1947, dans le fin fond du Massachussetts, deux sœurs rêvent d’une existence palpitante, pareille à celle des stars Hollywoodiennes.

Elles décident alors de tout quitter pour tenter leur chance à Broadway ! Mais la quête du succès s’avère plus difficile que prévue, et la rencontre avec un producteur malintentionné va bouleverser leur plan.

A la vitesse d’un Tex Avery, les gags nous rappellent les Marx Brothers. On assiste à la grandeur et décadence de deux pin-up qui chantent à deux voix, swinguent et dansent.

C’est «glamour», «cartoon» et «charleston».

Grenier Théâtre du 1er au 11 février à 20h30 du mercredi au samedi

14 impasse de Gramont - 31200 Toulouse

• Dédé Opérette d’Henri Christiné et Albert Willemetz

_L’intrigue amoureuse de Dédé pourrait se résumer ainsi : Dédé aime Odette mais est aimé secrètement par Denise, elle-même poursuivie par les assiduités de Leroydet et courtisée par Robert qui finira amant d’Odette dont le mari, Monsieur Chausson, reste obsédé par… son magasin de chaussures _La Clef des Chants

Direction musicale et nouvelle orchestration Jean-Pierre Haeck

Mise en scène Denis Mignien

Dimanche 05 février 2017 à 17h00

Théâtre Sébastopol

Place Sébastopol 59000 Lille

• A venir

Prochain Cabaret Prochain Cabaret 42e rue « Un amour de comédie musicale »

Carte blanche au metteur en scène Laurent Pelly enregistré le dimanche 26 février 2017

Réservation sur maisondelaradio.fr

Metteur en scène d'opéras, de l'Opéra de Paris au Métropolitan de New York, directeur du Théatre National de Toulouse, Laurent Pelly revient le temps d'un "Cabaret 42e rue" à ses premières amours, la comédie musicale, et propose un plateau et un menu savoureux d'extraits de comédies musicales célèbres interprétés en concert sous la direction musicale de Thierry Boulanger.

, © Emmanuel Grimaud

PROGRAMMATION MUSICALE A VENIR

AVEC NOTRE PARTENAIRE

Regard en coulisse