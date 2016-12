Les comédies musicales préférées de Philippe Decouflé

Actualité Philippe Decouflé

COMÉDIE MUSICALE (2016 - Japon)

MY NAME IS SHINGO

Le manga de science-fiction My Name is Shingo (1982) de Kazuo Umezu, célèbre pour ses mangas d'horreur, inspire à Philippe Decouflé une nouvelle comédie musicale.

Deux écoliers, une jeune fille prénommée Marin et un petit garçon nommé Satoru tombent amoureux et donnent vie à Shingo, un robot qui devient leur enfant.

Ce dernier, dont la conscience s'éveille au fur et à mesure de l'intrigue, raconte son périple pour retrouver ses parents qu'il n'a jamais eu l'occasion de rencontrer et qui ont eux-mêmes été séparés.

My name is Shingo explore des questions métaphysiques sur la religion ou la conscience.

Mise en scène et chorégraphie : Philippe Decouflé

Direction artistique : Eric Martin

Scénario : Kenichi Tani

Musique : Shugo Tokumaru et Umitaro Abe

SPECTACLE POUR LE CIRQUE DU SOLEIL (2016)

PARAMOUR

Une nouvelle expérience captivante et passionnante qui conjugue l'art du spectacle du Cirque du Soleil et la magie des histoires de Broadway. Ce spectacle avant-gardiste se déroule dans l'univers glamour de l'âge d'or d'Hollywood et met en scène un jeune et beau poète forcé de choisir entre l'amour et l'art.

À l'affiche du Lyric Theatre de New York le 2 juin 2016.

Distribution : Indigo : Ruby Lewis - A.J : Jemery Kushnier - Joey : Ryan Vona

EQUIPE CREATIVE Mises-en scène et chorégraphie: Philippe Decouflé

Pictures of America

Avec Pictures of America, Natalie Dessay nous invite dans l’univers d’Edward Hopper, fil conducteur de ce programme mettant en correspondance musique, texte et projection de tableaux choisis par elle-même ainsi que par la compositrice Graciane Finzi et la chef d’orchestre Claire Gibault. Des jazzmen de renom viennent rejoindre les musiciens du Paris Mozart Orchestra pour interpréter les plus célèbres chansons de comédies musicales américaines revisitées par Baptiste Trotignon, Patrice Caratini, Cyril Lehn et Pierre Boussaguet. Soprano et récitante : Natalie Dessay

Direction : Claire Gibault

Orchestre : Paris Mozart Orchestra

Théâtre du Châtelet (Paris) le 19 décembre à 20h

Cabaret 42e rue

Concert privé avec toute la troupe de "Un violon sur le toit" d'après les histoires de Sholem Aleichem avec les chanteurs et musiciens de Ars Lyrica à 11h au studio 105. Réservation sur maisondelaradio.fr à partir du 22 décembre

Programmation musicale

Album : The Wizard of Oz bande originale du film

Musique Harold Arlen

Ray Bolger : We're off to see the wizard; Judy Garland : Follow the yellow brick road; Jack Haley : if i only had a heart

Label : PRISM LEISURE CORPORATION

Album : The pajama game, bande originale du film bande originale du film

Musique Richard Adler

Carol Haney : Gladys Hotchkiss et John Raitt (Sid Sorokin) : Hernando's hideaway

Label : COLLECTABLES

Album : Paramour

Musique Bob et Bill

Ruby Lewis, Jeremy Kushner et Ryan Vona : Love triangle_

Label : CIRQUE DU SOLEIL

Album : In the good old summertime bande originale du film Royal Wedding

Musique Burton Lane

Fred Astaire : You're all the world to me

Label : CBS

Album : Les 5000 doigts du DocteurT

Musique Friedrich Hollaender - Paroles Dr Seuss

The Dungeon Song

Label : ELREC

Album : L'étrange Noel de Monsieur Jack bande originale du film

Musique Danny Elfman

This is halloween

Label : WALT DISNEY RECORDS

Album : Les Demoiselles de Rochefort bande originale du film

Musique Michel Legrand

Danielle Darieux : La femme coupée en morceaux

Label : PHILIPS

Album : Alexandre Nevsky

par L'Orchestre Philharmonique de Saint Petersbourg dirigé par Yuri Temirkanov

And no let's celebrate

Label : RCA

• Crédits : Laurent Philippe

"Contact" comédie musicale de Philippe Decouflé

Musique Pierre Le Bourgeois et Nosfell

La bagarre

Enregistrement privé

"Watashiwa Shingo" comédie musicale de Philippe Decouflé

Musique Shugo Tokumaru Abe

Enregistrement privé

