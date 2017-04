Les comédies musicales préférées de Christophe Barratier, le réalisateur des Choristes

Christophe Barratier

ce neveu de Jacques Perrin nous raconte ses souvenirs de tournage à l'age de 3 ans sur le plateau des "Demoiselles de Rochefort" et apporte une pile de disques de ses comédies musicales de chevet.

Christophe Barratier, metteur en scène – Co-auteur du livret – co-compositeur musical des Choristes aux Folies Bergère et en tournées

Extrait de la fresque musicale

"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" mise en scène par Christophe Barratier et composée par Pascal Obispo.

Au Palais des Sport (Paris) à partir du 17 octobre 2017 et en tournée

, © Steve Schapiro

Arte ce dimanche 16 avril à partir de 20h55

Un film et un documentaire pour saluer la carrière de Barbra Streisandqui va fêter ses 75 ans.

Soirée Barbra Streisand, naissance d'une diva

Avec une incroyable pugnacité, Barbra Streisand a raflé tous les succès sans jamais se renier. De son enfance difficile à Brooklyn aux comédies musicales de Broadway, de "Funny girl" à "Yentl", récit d'une irrésistible ascension.

Prochain cabaret 42ème rue à Musicora en direct

Le 30 avril à 11h de la Grande Halle de Paris de la Vilette

Avec les troupes :

du " Fantôme de l'Opéra" avec Manon Taris et Bastien Jacquemart qui faisaient partie de la distribution prévue à Mogador, le directeur musical Dominique Trottein et l'adaptateur en français Nicolas Engel

"Next thing you know" comédie musicale contemporaine de Joshua Salzman, produite par American Musical Theater Live avec Miranda Crispin, Quentin Moriot, Marion Préïté, Vinicius Timmerman, chant ; Samuel Sené, piano ; Marianne Devos, violon ; Florimond dal Zotto, violoncelle ; Vladimir Medial, guitare

et Laetitia Ayrès accompagnée au piano par Jeyran Ghiaee

