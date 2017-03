Les comédies musicales préférées d'Alexis Michalik

S’il fait ses débuts de comédien sur les planches d’un théâtre, sous la direction d’Irina Brook, dans le rôle-titre de Juliette et Roméo, c’est à la télévision qu’Alexis Michalik prend ses quartiers. On le retrouve ainsi dans divers téléfilms ou séries: Petits meurtres en famille, Terre de lumière, Kaboul Kitchen, Versailles…

Au cinéma, il tourne avec Billy Zane, Diane Kurys, Safy Nebou, Yann Samuel, Fernando Colomo, Danièle Thompson, Alexandre Arcady…

il continue de se distinguer au théâtre, dans des comédies, comme Le Dindon, mise en scène de Thomas Le Douarec, ou des pièces plus sérieuses, comme Les Fleurs Gelées, d'après Ibsen et Strindberg.

Avec la compagnie Los Figaros, Alexis Michalik met en scène et signe des adaptations pour le moins déjantées, parmi lesquelles La mégère à peu près apprivoisée, ou librement inspirés des œuvres de William Shakespeare.

EDMOND AU THEATRE DU PALAIS ROYAL

L’HISTOIRE

Décembre 1897, Paris.Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

INTRA MUROS AU THEATRE 13

Jusqu’au 16 avril du mardi au samedi à 20h - le dimanche à 16h

Tandis que l'orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui entraînerait d'autres cours - et d'autres cachets - mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n'est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes actrices - accessoirement son ex-femme - et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…

LE PORTEUR D'HISTOIRE AU THEATRE DES BELIERS PARISIENS

Du mardi au samedi à 21h00 / Le samedi à 18h00 ou 16h00

Le Porteur d’Histoire est une Chasse au Trésor Littéraire créée et mise en scène par Alexis Michalik."J’ai pris un livre, machinalement. Je l’ai ouvert, au milieu. Ce n’était pas un livre, c’était un carnet, manuscrit. Et là, je suis rentré dans l’Histoire..."Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement...

LA MEGERE A PEU PRES APPRIVOISEE

Extrait de la grande fête du Théâtre musical avec France Musique en 2010

CINQ DE COEUR AU THEATRE DES BOUFFES PARISIENS

Jusqu’au 23 avril le samedi à 19h et le dimanche à 17h30

Cinq de Cœur, un quintette vocal a capella, aussi déjanté que virtuose…

Ce soir, grand concert de prestige ! Cinq de Cœur attaque son fameux programme romantique allemand qui fait le délice des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach ! Mais … que se passe-t-il ? Des mains soudain incontrôlables, le baryton qui perd la tête …Nos cinq acrobates de la voix se livrent alors à une exhibition dont ils perdent tout contrôle !Brahms bouscule Scorpions, Nina Simone se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns…Avec humour et une technique irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music‐hall.

