Les comédies musicales fêtent Noël

Programmation musicale

•

Album : She loves me 2016

Musique de de Sheldon Harnick et Jerry Bock

Twelve days to Christmas

GHOSTLIGHT RECORDS

•

Album : A christmas story

Musique de Justin Paul

A kid at Christmas

MASTERWORKS BROADWAY

Album : I love my wife

Musique de CY Coleman

Ken Bichel, Joanna Gleason, James Naughton : Lovers on christmas eve

•

Album : Count your blessings

Barbara Cook : Let it snow

DRG RECORDS

•

Album : Jazz love Disney

Melody Gardot : He's a tramp

MERCURY MUSIC GROUP

•

Album : What a night! a christmas

Harry Connick Jr : It's beginning to look a lot like Christmas

COLUMBIA

•

Album : Holiday for swing! Seth

Musique de Frank Loesser

MacFarlane, Sara Bareilles : Baby it's cold outside

REPUBLIC

•

Album : Promises, Promises

Musique de Burt Bacharach

Turky lurkey time

MASTERWORKS BROADWAY

•

Album : Annie (The new 2012 Broadway cast recordings)

Musique de Charles Strouse

A new deal for Christmas

SHOUT FACTORY

•

Album : On the good ship lollipop

Paroles de Irving Caesar, musique Gerald Marks

Shirley Temple : That's what I want for Christmas

NASHVILLERESIDENT RECORDS

•

Album : Once upon a christmas

Musiques de Carol Hall et Patrick Williams

Dolly Parton : Hard candy Christmas

RCA RECORDS

•

Album : Elf / The Broadway musical

Musique de Matthew Sklar

Christmas town - sparkle - nobody cares about santa - never fall in love with an elf

CHOSTLIGHT RECORDS

•

Album : Rent

Musique de Jonathan Larson

Christmas bells

DREAMWORKS

•

Album : Christmas album (The Judy Garland Christmas album)

Judy Garland : have yourself a merry little christmas

LASER LIGHT

Cabaret 42e rue

Concert privé avec toute la troupe de "Un violon sur le toit" d'après les histoires de Sholem Aleichem avec les chanteurs et musiciens de Ars Lyrica à 11h au studio 105.

Réservation sur maisondelaradio.fr à partir du 22 décembre

Actualité

Oh-la-la oui oui

swing lyrique avec deux chanteurs et trio jazz avec Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud contrebasse Laurent Delaveau / guitare Gilles Parodi / violon Laurent Zeller

mise en scène Stéphan Druet

du 20 décembre 2016 > 7 janvier 2017

Théâtre de l’Athénée (Paris)