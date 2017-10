Alex Beaupain programme 42e rue

Depuis que Les Chansons d’amour, de Christophe Honoré, est devenu le film d’une génération, Alex Beaupain occupe une place à part dans la chanson française. C’est son premier album, Garçon d’honneur (2005), qui avait inspiré le scénario du film. La chanson d’amour, genre menacé soit par l’anecdote soit par le sentimentalisme, a retrouvé, avec lui, une intensité, un lyrisme et une vitalité qui semblaient perdus. La bande originale du film sera disque d’or. Alex Beaupain écrit et travaille à présent pour Julien Clerc, Calogero, ou encore Diane Dufresne. Il compose pour le théâtre (des mises en scène de Thierry Klifa dans lesquelles Fanny Ardant ou Nicolas Duvauchelle chantent ses chansons), travaille toujours régulièrement pour le cinéma et participe à la création du livre-disque Les Gens dans l’enveloppe (JC Lattès / Capitol) avec la romancière Isabelle Monnin - succès couronné d’un disque de platine et qui sera bientôt créé sous forme de spectacle musical à la Philharmonie. Ses tournées l’ont amené à remplir près de 500 dates, et à plusieurs reprises le Bataclan, la Cigale, l’Olympia ou la Cité de la Musique - tout en parcourant la Suisse, la Belgique, le Québec, le Sénégal et le Japon. (Sources Asterios)

Actualité

Philharmonie de Paris les 3 / 4 et 5 octobre

Alex Beaupain met en scène

Les gens dans l’enveloppe d’après le livre d’Isabelle Monnin sorti en 2015 chez Lattès.

Avec : Françoise Fabian, Clotilde Hesme, Clara Luciani, chant

Alex Beaupain, direction artistique, chant, piano

Valentine Duteil, violoncelle ; Victor Paimblanc, guitare ; Jean-Baptiste Julien, basse ; Florent Savigny, batterie ; Mirabelle Gillis, Youri Bessières,, violon, Julien Gaben, alto

Le chanteur et compositeur Alex Beaupain et la journaliste et romancière Isabelle Monnin donnent vie à des inconnus interprétés par trois comédiennes-chanteuses d’exception : Françoise Fabian, Clotilde Hesme et Clara Luciani.

à lire aussi article Quand des photos d'inconnus inspirent un roman et un disque

Prochain Cabaret 42e rue

Dimanche 15 octobre à 11h au studio 105

Pour réserver maison de la radio

West Side Story de Leonard Bernstein

nos invités :

, © Johan Persson

Joey McKneely / Chorégraphe

Donald Chan / Directeur musical

Les chanteur :

Natalie Ballenger (Maria)

Keely Beirne (Anita)

Kevin Hack (Tony)

