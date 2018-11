Les 80 ans de "The boys from Syracuse"

Avant de s'associer à Oscar Hammerstein pour créer l'age d'or de Broadway dont La Mélodie du Bonheur, le compositeur Richard Rodgers s'est associé au parolier Lorenz Hart et a créé des comédies musicales jazzy endiablées dont ce Boys from Syracuse dont nous fêtons jeudi prochain les 80 ans.

Rebecca Luker, Debbie Shapiro Gravitte et Christine Ebersole entonnent le trio des femmes ennuyées dans Sing for your supper en 1999 dans le documentaire The Rodgers & Hart Story: Thou Swell, Thou Witty

Le prochain "Cabaret 42e rue"

Attention Samedi Prochain ! à 16 h ! A Radio France ! 42e Rue avec :

La troupe au complet des Aventures de Tom Sawyer, de Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia actuellement à l'affiche au Théâtre Mogador

Louise Weber dite La Goulueavec Delphine Grandsart et Matthieu Michard actuellement au Essaïon Théâtre

La troupe de l'adaptation française du Baiser de la Femme Araignée, la comédie musicale inédite en France de John Kander et Fred Ebb, les auteurs de Cabaret et de Chicago, adapté en français par Stéphane Laport

Gagnez le livre "42e rue , la grande histoire des comédies musicales "

42ème Rue. La grande histoire des comédies musicales(éditions France Musique/Marabout).

Actualité

Leonard Bernstein Story à la Maison de la Radio

Notre cycle de concerts intitulé Bernstein Story https://www.maisondelaradio.fr/bernstein-story s'étale du 16 nov au 5 décembre prochain.

Parmi ces concerts, celui du jeudi 22 novembre intitulé On the town qui comporte notamment cette suite festive et pleine d’allant extraite d’une comédie musicale composée pour Broadway en 1944. L’histoire de trois marins à la découverte de New York, la ville aux merveilles. Egalement, La question sans réponse avec Lambert Wilson le 1er décembre

Parmi ces concerts, celui du jeudi 22 novembre intitulé On the town qui comporte notamment cette suite festive et pleine d'allant extraite d'une comédie musicale composée pour Broadway en 1944. L'histoire de trois marins à la découverte de New York, la ville aux merveilles. Egalement, La question sans réponse avec Lambert Wilson le 1er décembre Soirée exceptionnelle Léonard Bernstein, le 21 novembre au Rond-Point.

"L'Adami fête Bernstein" : Zahia Ziouani et son orchestre Symphonique Divertimento, avec la metteure en scène Justine Heynemann, organisent ce spectacle qui réunit comédiens, chanteurs, musiciens, performeurs, danseurs,... autour du créateur de West Side Story.

Zahia Ziouani et son orchestre Symphonique Divertimento, avec la metteure en scène Justine Heynemann, organisent ce spectacle qui réunit comédiens, chanteurs, musiciens, performeurs, danseurs,... autour du créateur de West Side Story. Peau d'âne, qui a ouvert mercredi au Théatre Marigny ! Marie Oppert interprète Peau d'âne. Retrouvez la dans sa participation aux 10 ans de 42e rue :

Revivez Les 10 ans de 42e rue

Revivez notre soirée anniversaire des 10 ans de 42e rue en direct du studio 104 avec 80 artistes et l'orchestre dirigé par Thierry Boulanger, en partenariat avec la SACD :

Programmation musicale

♫ John Kander

Where you are

The Kiss of the spiderwoman orchestra

FIRST NIGHT RECORDS

♫ Babes in arms (1937) : My Funny Valentine

Barbara Cook

♫ On your toes : There’s a small hotel

Peggy Lee

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1997) : You have cast your shadow on the sea

David Gaines, Sarah Uriarte Berry

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1997) : Sing for your supper

Rebecca Luker, Sarah Uriarte Berry, Debie Gravitt

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1953) : He had twins

Engel Lehman

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1953) : Dear old Syracuse

Jack Cassidy

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartFalling in love with love Clifford Brown sextet, Quincy Jones, Helen Merrils

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1997) : What can you do with a man

Debbie Gravitt, Michael Mac Grath

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe Boys from Syracuse (enregistrement 1997) : Let Antipholus in

Malcolm Gets

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe boys from Syracuse (1938, avec orchestre dirigé par Harry Sosnik) : This can't be love

Rudy Vallee, Frances Langford

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe boys from Syracuse (1962 London cast) : He and She

Ronnie Corbet

♫ Richard Rodgers / Lorenz HartThe boys from Syracuse (enregistrement 1995) : Oh Diogenes

Debbie Gravitte

♫ Leonard BernsteinOn the Town : I can cook too

Nancy Walker