Le meilleur des nouveautés 2021

A quelques jours de Noël, Laurent Valière vous propose des idées de cadeaux dans le domaine de la comédie musicale, disques et livres.

Quelques vidéos de nos coups de cœur de l’année :

« Annie » en live à la télévision avec Harry Connick Jr La Bande annonce :

Caroline or Change de retour à Broadway. Un nouvel enregistrement :

Le premier enregistrement de la dernière œuvre de Michael Friedman : Unknown Soldier

Le premier enregistrement de « Ride The Cyclone »

L’album de Noël de Darren Criss

Bientôt Noël : Jouez et gagnez

L'Encyclopédie de la Comédie Musicale 1927-2021 de Patrick Brion est la première histoire mondiale de la comédie musicale des années 30 à nos jours. Répondez avant 13h45 à la question que vous posera Laurent Valière. Les gagnants seront annoncés en fin d’émission.

, © Editions Télémaque

Des premiers musicals des années 30 (Jazz singer...) aux classiques absolus des années 40 et 50 (Ziegfeld Folies, Brigadoon, Singing in the rain, Le magicien d'Oz...) aux films cultes des années soixante (West Side Story, La mélodie du bonheur, My fair lady), jusqu'à ses résurgences contemporaines (Chicago, Mamma Mia, La la Land) Patrick Brion retrace l'histoire complète du genre hollywoodien par excellence.

Le livre La grande histoire de la musique par Arnaud Merlin et Hélène Cao.Répondez à la question que posera Laurent Valière en fin d’émission.

, © Radio France / Bayard Jeunesse

42e rue fait le show

Le show de 42e rue à regarder sous la couette ou pour danser durant les fêtes. 75 artistes, l’orchestre de 42e rue avec les musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Patrice Peyriéras. Une création de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner.

A regarder ici sans modération :

Prochain Cabaret 42e rue :

Réservez vos places pour le cabaret du 16 janvier prochain avec la troupe de « La Crème de Normandie » :Après LES FIANCÉS DE LOCHE et CHANCE ! Deux succès Moliérisés, voici le nouveau spectacle musicalde Hervé Devolder !

Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

et les « Voice Messengers » : Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans d’aventure musicale. Leur nouvel album « Comme le temps passe » est servi par les arrangements jubilatoires de Thierry Lalo et d’autres arrangeurs de renom : Jean-Loup Longnon, Edward Randell, Jesper Holm, Stéphane Cochet, Le tout prend forme sur scène d’une manière enlevée, chorégraphiée par Jean-Michel Fournereau.

En direct du Carreau du Temple dimanche 16 janvier à 13h.

Entrée gratuite sur réservation : Ici

