Le duo Leslie Bricusse / Anthony Newley

Le duo Leslie Bricusse et Anthony Newley

Un ensemble de 4 CD à 109 pistes, produit par John Stedman, appelé JUDY GARLAND: CLASSIC DUETS, qui comprend 15 pistes jamais émises sur CD et entièrement remasterisé par le célèbre restaurateur audio Peter Reynolds . Ce cd contient des essais de l'historien Garland primé Lawrence Schulman , Isabelle Georges, Randy L. Schmidt, et Randy Henderson.

Jeu de 2 CD comportant une excellente compilation des performances cinématographiques de Judy, plusieurs versions nouvelles de CD des favoris de Garland, y compris de nombreuses versions d'albums, versions de films et versions stéréo précédemment indisponibles sur CD.

PROGRAMMATION MUSICALE

Extrait de l’émission 42e rue

Laurent Naouri : pure imagination

BOF Point of no retourn

Compositeur : Leslie Bricusse et Anthony Newley

Nina Simone : Feeling good

The roar of the greasepaint (OBC)

Compositeur : Leslie Bricusse et Anthony Newley

Gilbert Price : Feelong good

Yeah

Aretha Franklin : Once in a lifetime

Newley compiled: The UK singles and more (1959 - 1962)

Anthony Newley : I've waited so long

An historic musical first

Franck Sinatra et Count Basie : My kind of girl

Stop the world - I want to get off

Compositeur : Anthony Newley

The Decca Broadway Orchestra: I what kind of fool am

The Sammy Davis Junior story

Sammy Davis Junior : What kind of fool am I?

The roar of the greasepaint

Compositeurs : Leslie Bricusse et Anthony Newley

Things to remember

The classics

Tony Bennett : Who can I turn to

The roar of the greasepaint

Compositeur : Leslie Bricusse et Anthony Newley

Anthony Newley : The joker

Charlie et la chocolaterie

Compositeurs : Marc Shaiman

Christian Borle : The candy man

BOF / Willy Wonka au pays enchanté (Willy Wonka et the chocolate factory)

Compositeur : Leslie Bricusse et Anthony Newley

Gene Wilder : Pure imagination

Doctor Dolittle

Compositeur : Leslie Bricusse

Fabulous places – After Today

Bof / Victor Victoria

Compositeur : Henry Mancini

Lesley Ann Warren : Chicago Illinois

Live at the London Palladium

Judy Garland : Once in a lifetime