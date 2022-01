Le concert du Nouvel An de 42e rue : The Golden Age of Broadway

Chaque année nous vous proposons de débuter l’année avec un concert inédit. Aujourd’hui, The Golden Age of Broadway.

Richard Balcombe dirige le BBC Concert Orchestra aux BBC Proms, avec des pointures de la comédie musicale à Londres : Louise Dearman, Fiona Ross, Katie Hall, Clarke Peters, Nadim Naaman et Jamie Parker. Une célébration de Broadway qui explorera les plus grands compositeurs : Cole Porter, Irving Berlin, Frederick Loewe, Franck Loesser. Un concert donné aux BBC Proms le 31 juillet dernier.

Programmation musicale

South Pacific’s, ouverture, 1949

Richard Rodgers : Compositeur

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

There's no business like show business

Extrait "Annie Get your Gun"1946

Irving Berlin : Compositeur

Herbert Fields : Librettiste

Louise Dearman, chant

Jamie Parker, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

You're the Top

Cole Porter : Compositeur

Extrait de "Anything Goes"1934

Katie Hall, chant

Nadim Naaman, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

My Funny Valentine

Exrait de "Place au rythme"1937

Richard Rodgers : Compositeur

Lorenz Hart : Auteur

Louise Deaman, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

Oh, What a Beautiful Mornin'

Extrait de "Oklahoma !" 1943

Richard Rodgers : Compositeur

Oscar Hammerstein : Auteur

Nadim Naaman, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

(When I Marry) Mister Snow

Extrait de "Carousel" 1945

Richard Rodgers : Compositeur

Oscar Hammerstein : Auteur

Katie Hall, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

This nearly was mine

Extrait de "South Pacific" 1949

Richard Rodgers : Compositeur

Oscar Hammerstein : Auteur

Clarke Peters, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

Show Me

Extrait de "My fair lady" 1956

Frederick Loewe : Compositeur

Alan Jay LERNER : Auteur

Katie Hall, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

On the Street Where You Live

Extrait de "My fair lady" 1956

Frederick Loewe : Compositeur

Alan Jay LERNER : Auteur

Nadim Naaman, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

Someone to Watch Over Me

Extrait de "Oh, Kay !" 1926

George Gershwin : Compositeur

Ira Gershwin : Auteur

Louise Deaman, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

Luck be a Lady, 1950

Frank Loesser : Compositeur

Clarke Peters, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

All the things you are

Jerome Kern : Compositeur

Oscar Hammerstein : Auteur

Katie Hall, chant

BBC Concert Orchestra

Richard Balcombe (direction)

Actualité :

Week end Leonard Bernstein du 7 au 9 janvier à la Philharmonie de Paris

Conférence de Laurent Valière samedi 8 janvier à 19h30

Réservez vos places :

Réservez vos places pour le cabaret du 16 janvier prochain avec la troupe de « La Crème de Normandie » : Après LES FIANCÉS DE LOCHE et CHANCE ! Deux succès Moliérisés, voici le nouveau spectacle musical de Hervé Devolder !

Cette comédie, qui se déroule à la jonction des deux siècles, n’est pas sans rappeler des situations à la Feydeau émaillées d’un regard attendri sur la condition souvent terrible de ces femmes en marge de la société.

Les Voice Messengers : Créés par Thierry Lalo en 1994, Les Voice Messengers, ce sont plus de 20 ans d’aventure musicale. Leur nouvel album « Comme le temps passe » est servi par les arrangements jubilatoires de Thierry Lalo et d’autres arrangeurs de renom : Jean-Loup Longnon, Edward Randell, Jesper Holm, Stéphane Cochet, Le tout prend forme sur scène d’une manière enlevée, chorégraphiée par Jean-Michel Fournereau.

En direct du Carreau du Temple dimanche 16 janvier à 13h.

Entrée gratuite sur réservation : Ici

Revivez, regardez 42e rue fait son show

Le show de 42e rue à regarder sous la couette ou pour danser durant les fêtes. 75 artistes, l’orchestre de 42e rue avec les musiciens de l’Orchestre National de France sous la direction de Patrice Peyriéras. Une création de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner.

A regarder ici sans modération :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Podcastez : La Story de West Side Story

Un podcast natif en 10 épisodes signé Laurent Valière & réalisé par Sophie Pichon.

À réécouter AUDIO 11 min émission La story de West Side Story Épisode 1 : « Virez-moi ce Jerome Robbins ! »

Dans le podcast natif, Laurent Valière raconte sous forme d’enquête, à base d’archives et de témoignages exclusifs, la genèse de ce chef d’œuvre qui a failli ne jamais voir le jour : les circonstances de sa création, ses auteurs, les étapes de sa lente maturation et sa création en quelques semaines.

