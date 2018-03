le comédien, danseur et chorégraphe Michael Kidd

LA GRANDE AFFICHE

Lesaventures de Tom Sawyer

Mise en scène : David Rozen

Au Théâtre Mogador jusqu’au 6 mai 2018

Ce dimanche à partir de 11h30 le disque « Candide » de Bernstein

PROCHAIN CABARET 42e rue dimanche 1er avril au studio 105

3 comédies musicales

Opéra Porno (Théâtre du Rond Point) Mise en scène : Pierre Guillois

Hairspray(Folies Bergère) Mise en scène : Raphaël Sanchez

Jazzy Poppins Mise en scène de Hervé Devolder

Bof / Tous en scene (The band wagon)

Musique : Howard Dietz

Fred Astaire : By Myself

Guys and dolls / 1950

Musique : Frank Loesser

Robert Alda, The Guys : Luck be a lady tonight

Seven brides for seven brothers

Réalisateur : John Wilson

Barn dance

Finian's rainbow

Musique: Burton Lane

Jim Norton, Kate Baldwin, Cheyenne Jackson : Look to the rainbow Look to the rainbow (dance)

Fancy free : VI. Variation III: Danzon

Musique : Leonard Bernstein

Danzon

Orchestre Philharmonique d'Israel

Direction : Leonard Bernstein

Bof / It's always fair weather

Musique : André Prévin

Gene Kelly, Judd Conlon , Dan Dailey : The blue Danbue

Bof / It's always fair weather

Musique : André Prévin

Jack and the space giants

dance trash can

BOF / Li'l Abner

Musique : Gene De Paul

Ted Thurston : Li'l Abner : Rag offen the bush

Bof / Tous en scene (The band wagon)

Musique : Howard Dietz

The girl hunt ballet

Off Broadway Musique : Harvey Schmidt

Jerry Orbach : Try to remember

Candide

Musique : Leonard Bernstein

Adolph Green: The best of all possible worlds

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Leonard Bernstein

Décès du compositeurHarvey Schmidtle 28 février 2018 à l'âge de 88 ans Le compositeur de The Fantasticks, la comédie musicale la plus ancienne de l'histoire