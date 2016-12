Les comédies musicales préférées de Laurent Lafitte

Actualité de Laurent Lafitte

FILM - Papa et maman 2sur les écrans le 7 décembre

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

THEATRE - Comédie Française – Salle Richelieu

Jusqu’au 1er février 2017

•

Roméo et Juliette de William Shakespeare, version scénique d’après la traduction de François-Victor Hugo dans une mise en scène de Eric Ruf.

_A partir du 4 février 201_7

•

La Règle du jeu de Jean Renoir dans une mise en scène de scène Christiane Jatahy

Prochain "Cabaret 42e rue"

Concert privé avec les Coquettes : Lola, Marie et Juliette.

• Crédits : Hélène Pambrun

Les Coquettes sont un trio de trois artistes venues de la comédie musicale qui se produisent chaque soir à Paris au Grand Point Virgule. Elles se sont rencontrées lors de la comédie musicale de Louis Chédid Le Soldat Rose. Lola Ces a incarné le rôle principal dans Hairspray et joué dans Sister Act à Mogador. Marie Facundo a joué dans Love Circus et Dothy et le Magicien d'Oz. Juliette Faucon a participé au Soldat Rose en 2007 et 2013.Durant une heure, elles proposeront des extraits de leur spectacle, des chansons extraites de comédies musicales et recevront des invités venus du monde de la comédie musicale._

Dimanche 11 décembre à 11h au studio 106

Réservation sur maisondelaradio.fr_

Programmation musicale

•

♫ “Slap that bass" Crazy for you (London cast 1992 )

Musique : Gershwin Angel

•

♫ Album : Sondheim concert à Carneggie Hall

Bernadette Peters : "Time Heals everything", extrait de Mack and Mabel de Jerry Herman

MASTERWORKS BROADWAY

•

♫ Album : Sunset Boulevard (Original Broadway Cast)

Musique : Andrew Lloyd Webber Glenn Close : "with one look

REALLY USEFUL RECORDS

•

♫ Album : Fiddler on the Roof (New Broadway Cast Recording 2004)

Musique : Jerry Bock

John Cariani : "Miracle of miracles"

•

♫ Album : The King and I (London Cast Recording 2000)

Musique et paroles : Richard Rodgers et Oscar Hammersteins

Elaine Paige : "Procession of the White Elephant"

VARESE SARABANDE

• Crédits : Stéphane Lavoué

♫ Laurent Lafitte : " ce fut grand " extrait de "Rendez-vous", adaptation française de "She loves me" par Laurent Lafitte et Judith El Zein, enregistrement "42e rue" France Musique

•

♫ Album : Dress Casual

Mandy Patinkin : "Giants in the sky", extrait de "Into the woods" de Stephen Sondheim

MASTERWORK BROADWAY

•

♫ Album : Company (London Cast Recording 1996)

Musique : Stephen Sondheim

Sophie Thompson, Miachel Simkins, Liza Sadovy : "Getting married today"

FIRST NIGHT RECORDS

•

♫ Album : Rent (Original Broadway cast)

Musique : Jonathan Larson Adam Pascal : I'll cover you-reprise

DREAMWORKS

•

♫ Laurent Lafitte : "I want to be a producer" extrait de 'The producers" de Mel Brooks

enregistrement à France Musique dans "42e rue - Stage fête ses 10 ans" en juin 2015

