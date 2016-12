Laura Benanti, actrice, chanteuse

Laura Benanti est une chanteuse et actrice américaine. Elle a joué Louise dans la reprise de Broadway de « Gypsy 2008 », a remporté le Prix Tony, est apparue dans « Women on the Verge of a Nervous Breakdownen 2010 », remportant le Drama Desk Award et Outer Critics Circle Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale. Elle a joué la baronne « Elsa Schräder en 2013 » NBC production télévisuelle de The Sound of Music Live! en 2015 à commencé à jouer des sœurs jumelles Alura et Astra dans la série TV Supergirl.

Extrait de la comédie musicale "She loves me" de Sheldon Harnick (paroles) et de Jerry Bock (musique)

Actualité

•

Comédie Nation (Paris)

Le 25éme Concours annuel d’orthographe du comté de Putnam

Six jeunes champions maladroits s’affrontent lors du concours d’orthographe de leur comté. Parsemée de suspense, d’humour et de surprises, cette compétition leur enseignera que gagner (ou perdre) ne fait pas tout.

Paroles et musique de William Finn / Livret de Rachel Sheinkin / Imaginé par Rebecca Feldman

Une production originale de The Barrington Stage Company

Basée Sur C-R-E-P-U-S-C-U-L-E, une pièce de The Farm

Adaptation Française Jeff Broussoux & Jérôme Bortaud

Mise en scène Maïka Cordier & Jérôme Bortaud

Une comédie musicale de 90 minutes en 1 acte.

Site : www.lesbarresdebroaway.com

Samedi et dimanche - 15h / mercredi 29 juin - 21h

•

"Company" de Stephen Sondheim avec la classe de comédie musicale du conservatoire Nadia et Lili Boulanger – Paris 9e

29 et 30 Juin à 19h - auditorium du conservatoire

17 rue de Rochechouart. Paris 9e / Tél. : [01 44 53 86 86](tel:01 44 53 86 86)

Les réservations par mail au conservatoire

Sur scène :

Les 17 élèves chanteurs comédiens danseurs de la classe.

4 musiciens: Pierre Cholley, le pianiste accompagnateur du cours et trois grands élèves du conservatoire au violon, saxe et batterie.

Adaptation : Stéphane Laporte.

Les professeurs encadrants le projet: Manon Landowski, Jean-Marc Popower, Valérie Masset, Pierre Carrié, Loïc Mignon

Suivez-vous

Programmation musicale

•

Album: A tale of two cities

Paroles et musique: Jerry et Jeff Wayne

Two Different People

Label: Stagedoor Records

•

Album: Phantom of the Opera 25th at the Royal Albert Hall

Paroles et musique: Andrew Lloyd Webber

Sierra Boggess: Think of Me

Label: Polydor ‎– 00602527844916

•

Album: Singin’in the rain Chicago Orchestra

Musique: Nacio-Herb Brown – paroles: Arthur Fredd

Scott Emerson: Broadway Melodie

Label: Klarthe

Album: Sweeney Todd à la Monnaie

Musique: Stephen Sondheim

The Ballad of Sweeney Todd

•

Album: She Loves Me

Musique: Sheldon Harnick– paroles: Jerry Bock

Laura Benanti: I Don't Know His Name

Label: Ghoslight Records 2016

•

Album: You've got be carefully taught avec le Gay men's chorus of Washington DC

Paroles et Musique: Stephen Sondheim et Oscar Hammerstein II

Laura Benanti : The sound of music

Label: FEDERAL CITY PERFORMING ARTS ASSOCIATION

•

Album: The sound of music, NBC cast 2013

Paroles et Musique: Rodgers/Hammerstein

Laura Benanti et Christian Borle : How can love survive

Label: Sony

•

Album: In Constant Search of the Right Kind of Attention

Paroles et musique: Jerome Kern et Johnny Mercer

Laura Benanti: I'm Old Fashioned

Label: BROADWAY RECORDS 651378

•

Album: Women on the Verge of Nervous Breakdown

Paroles et musique: David Yazbeck

Laura Benanti: Model Behavior

Label: GHOSTLIGHT RECORDS 8-4447

•

Album: Gypsy

Musique: Jule Styne – paroles: Stephen Sondheim

Laura Benanti: The strip

Label: TIME LIFE M19659

•

Album: Nine

Paroles et musique: Maury Yeston

Laura Benanti: Unusual Way

Label: PS CLASSICS PS-312

•

Album: I Am Harvey Milk

Musique: Andrew Lippa

Leap

Label: SFGMC

•

Album: Swing, Original Broadway Cast, 1999

Paroles et Musique: Johnny Mercer

Laura Benanti, Steve Armour: GI Jive (musique: Johnny Mercer) - I am gonna love you tonight (Musique: Casey MacGill; paroles: Jack Murphy)

Label: Masterworks Broadway

•

lbum: The 25th Annual Putnam County Spelling Bee

Paroles et Musique: William Finn

Magic Foot

Label: GHOSTLIGHT RECORDS 7915584407-2

Ailleurs sur le web