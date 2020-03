Lambert Wilson programme " 42e rue "

Lambert Wilson a joué à Londres au National Theatre dans la comédie musicale de Stephen Sondheim " A Little Night Music", au Châtelet dans "The King and I" de Richard Rodgers et"Candide" de Leonard Bernstein. Il partage avec nous son goût pour le théâtre musical.

Lambert Wilson est un artiste touche à tout. Il a incarné l’Abbé Pierre , le Commandant Cousteau au cinéma et aujourd’hui le Général de Gaulle. Il joue sur les planches le Misanthrope de Molière en tournée en France, et offre au cours de ses tours de chants Yves Montand ou Kurt Weill. Formé en partie à Londres, Lambert Wilson a joué aussi dans des comédies musicales à Londres et à Paris, de A Little Night Music au Royal National Theatre et au Théâtre du Châtelet, ainsi que dans Candide de Leonard Bernstein.



Vidéo

Lambert Wilson dans The King and I, sur la 42e Rue

Actualité de Lambert Wilson

Concert Lambert chante KurtWeill

Auditorium / Vendredi 29 mai à Lyon à 20h

avec l’Orchestre des Pays de Savoie

Bruno Fontaine, arrangements, direction, piano

Cinéma En salle : De Gaulle de Gabriel le Bomin

Théâtre Le Misanthrope de Molière

10 et 11 avril 2020 à 19h30 dans le cadre des Hivernales du festival d’Anjou

Grand Théâtre d’Angers et en tournée : les dates ICI

Prochain Cabaret 42e rue : « Cole Porter à Paris » par les Frivolités parisiennes

Dimanche 5 avril au Carreau du Temple (Paris)

En avant-première du concert « Cole in Paris » qui aura lieu les 29 et 30 avril au Théâtre Trévise à Paris.

Avec les chanteurs Léovanie Raud, Marion Tassou, Richard Delestre et Yoni Amar.

L’orchestre des Frivolités parisiennes : Johan Renard (violon), Pablo Tognan (violoncelle), Blanche Stromboni (contrebasse), Julien Vern (flûte), Mathieu Franot (clarinette), Eddy Lopez (saxophone), Benjamin El Arbi (basson), Sébastien Gisbert (percussions), Gregory Daltin (accordéon), Matthieu Michard (piano), Jérémy Lecomte (cornet)

et le concepteur Christophe Mirambeau.

En savoir plus sur les Frivolités parisiennes : ICI

En raison des mesures de protection contre le Covid-19, cette émission ne sera pas ouverte au public. Nous vous prions de nous en excuser.

Programmation musicale

David Kerman : I remember

Evening Primrose

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Label: Nonesuch

Julie London : Can't help lovin' that man

Paroles et musique : Jerome Kern, Oscar Ii Hammerstein

Label : EMI

Fred Astaire : Slap that bass

L’entreprenant Mr Petrov

Paroles et musique : George Gershwin, Ira Gershwin

Label : FREMEAUX ET ASSOCIES

June Handerson, Jerry Hadley : Make our garden grow

Candide

Musique : Leonard Bernstein

Orchestre Symphonique de Londres

Direction : Leonard Bernstein

Label : DEUTSCHE GRAMMOPHON

Lambert Wilson :In praise of women / My husband's a pig

A little night music

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Label : TRING

Maria Friedman : My ship

Lady in the dark

Musique : Kurt Weill – paroles : Ira Gershwin

Label : JAY PRODUCTIONS

Pia Colombo : Alabama song

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny

Musique : Kurt Weill – paroles : Bertold Brecht

Label : ANTHOLOGY'S

Lambert Wilson : Love song

Love live

Musique : Kurt Weill – paroles : Al Lerner

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction : John Mcglinn

Label : EMI

Lambert Wilson : Pas sur la bouche

Opérette de Maurice Yvain et André Barde

Musique : Bruno Fontaine

Label : NAIVE

One

A chorus line

Musique : Marvin Hamlisch

Label : CBS