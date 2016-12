Lady, be good ! une comédie musicale de George et Ira Gershwin de 1924

Lady be good la première comédie musicale des frères Gershwin en 1924, une comédie musicale coup de poing qui lance plusieurs carrières à Broadway d'un coup: celle du duo Fred Astaire et Adèle Astaire, celle du duo George Gershwin et son frère Ira Gershwin et qui modernise radicalement les comédies musicales. Sans compter les chansons qui deviendront des standards : de Fascinating rhythm à The man I love.

Actualité

Le rouge et le noir au Palace (Paris) depuis le 29 septembre

UN SPECTACLE EN DEUX ACTES

COMME LE ROMAN…

Auteur du livret : Alexandre BonsteinAuteurs des paroles des chansons : Zazie/Vincent BaguianMusiques : William Rousseau/Sorel

Les Misérables, chef d’œuvre musicale d’Alain Boublil et Claude-Michel Schonberg d’après le romande Victor Hugo

en concerts 4 et 5 mars 2017 au Palais des Congrès de Paris et en tournée dans toute la France à partir du 28 février 2017

.

**Prochain "Cabaret 42e rue"

**

concert privé "l'Opéra de Quat'sous" mis en scène par Jean Lacornerie

Dimanche 30 octobre à 11h au studio 106

•

Opéra de quat'sous J.Lacornerie/ La Clef des Chantsavec les chanteurs :

Gilles Bugeaud : Tiger» Brown

Pauline Gardel : Polly Peachum

Vincent Heden : Mackie Messer

Nolwenn Korbell : Jenny

Amélie Munier : Lucy

Florence Pelly : Celia Peachum

Jacques Verzier : Jonathan Jeremiah Peachum

au piano : Stan Cramer

Réservation ouvertele 10 octobre sur maisondelaradio.fr

Programmation musicale

•

Album :John Wilson Orchestra Plays Gershwin

Musique : George – paroles : Ira Gershwin

Lady be good

Référence : WARNER CLASSICS

•

Album : Lady be good 1992

Musique : George Gershwin – paroles : Ira Gershwin

John Pizzarelli : Little jazz bird

Référence : Elektra

•

Album : The Ultimate Gershwin Volume II

Musique : George Gershwin

Fred et Adèle Astaire : Hang on to me

Référence : PEARL

•

Album : Lady be good 1992

Musique : George Gershwin – paroles : Ira Gershwin

A Wonderful Party

Référence : Elektra

•

Album : The Ultimate Gerhswin Volume II

Victor Arden : Fascinating Rhythm

Référence : PEARL

•

Album : Nice work if you can get it

Musique : George Gershwin – paroles : Ira Gershwin

Nathan Lane : Fascinating Rhythm

Référence : SHOUT FACTORY

•

Album : Pinocchio, bande originale de film

Musique : Harline Leigh

Ukulele : When you wish upon a star

Référence : WALT DISNEY RECORDS

•

Album : The Ultimate Gerhswin Volume II

Fascinating Rhythm

Fred Astaire et George Gershwin au piano : The half of it dearie blues

Référence : PEARL

•

Album : Lady be good 1992

Musique : George Gershwin – paroles : Ira Gershwin

Lara Teeter, Michelle Nicastro : The half of it dearie blues

Référence : Elektra

•

Album : Lady be good 2015

Musique : George Gershwin – paroles : Ira Gershwin

I'd Rather Charleston

Référence : Ghotslight Records

•

Album : Ultimate Gershwin Volume II

Adele Astaire : Swiss Miss

Référence : PEARL

Album : For George and Ira

Frances Gershwin : The man i love

Référence : inconnue

•

Album : Nice work if you can get it

michael feinstein : will you remember me

Référence : SHOUT FACTORY

•

Album : Lady be good 1992

Ann Morrison, Jason Alexander : Lady be Good

Référence : Elektra

•

Album : Gershwin songbooks (1952-1959)

Oscar Peterson : Lady be Good

Référence : VERVE

•

Album : Les Misérables

Paroles et musique : Alain Boublil

Les Misérables je suis tombé par terre

Référence : inconnue