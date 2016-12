La saison de comédies musicales - Un mois à Broadway 4/4

Elisabeth Vincentelli est chef critique théâtre au quotidien "The New York Post" . Compte twitter @EVincentelli

•

Site des Tony Awards : http://www.tonyawards.com/index.htm l

•

Actualité

Théâtre de la Monnaie - Bruxelle du 14 au 30 juin 2016

Nouvelle production deSweeney Todd de Stephen Sondheim

•

Dans une mise en scène de James BriningAvec Scott Hendricks : Sweeney ToddFinnur Bjarnason: Anthony Hope: Natascha Petrinsky: Beggar Woman…Avec l’Orchestre Symphonique et chœurs de la Monnaie sous la direction de Leo Hussain

Suivez-nous sur facebook

•

Notre prochain concert privé

Cate Blanche à Hervé Devolder

En direct et en public du studio 106 le dimanche 19 juin à 11h

Réservation sur maisondelaradio.fr

•

•

Carte blanche à Hervé de Volder avec :

Les chanteurs : Franck Vincent, Fabrice Fara, Clara Hesse, Adrien Biry-Vicente, Christine Bonnard, Claudine Vincent, Patrice Latronche, Hervé Lewandowski, Julie Victor, Cathy Arondel, Laurent Bàn, Rachel Pignot, Milena Marinelli, Charlotte Filou,

Les musiciens

Thierry Boulanger, piano

Benoit Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Marianne Devos, violon

Jean-Pierre Beuchard, guitare

•

Hervé de Volder est nommé cette saison deux fois aux Molière dans la catégorie Meilleur spectacle musical avec "Les Fiancés de Loche" et "Kiki"

On lui doit également un autre grand succès: "Chance".

•

Programmation musicale

•

Album: The Color Purple (Broadway cast)

Paroles et musique: Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray

Cynthia Erivo: I'm here

Référence: Broadway Records

•

Album: Hamilton (Original Broadway cast)

Paroles et musique: Lin-Manuel Miranda

Philipa Soo (Eliza Hamilton), Anthoy Ramos (Philip Hamilton): Take a break

Référence: Atlantic

•

Album: Shuffle Along

Paroles et musique: Eubie Blake et Noblie Sissle

Noble Sisle et Ruth Williams: I'm just wild about Harry

Référence: Harbinger Records

•

Album: Bright Star (Original Broadway cast)

Musique et paroles : Edie Brickell.et Steve Martin

Carmen Cusack: Way back in the day

Référence: Ghostlight Records

•

School of Rock ( Original Broadway Cast)

Paroles et musique: Andrew Lloyd Webber

Alex Brightman: You're in the band

•

Album: American Psycho

Paroles et musique: Duncan Sheik

Benjamin Walker: Selling out

Référence: inconnu

•

She loves me

Musique: Jerry Bock - paroles: Sheldon Harnick

Zachary Levi: Three letters

Référence: Ghostlight Records

•

Album: Fiddler on the Roof 2016 Broadway cast

Musique: Jerry Bock - paroles: Sheldon Harnick

Samantha Massel (Hodel), Mélanie Moore (Chava), Alexandra Silber (Tzeitel): Matchmaker

Référence: Broadway Records

•

Extrait de la comédie musicale: Dear Evan Hansen

Paroles et musique: Benj Pasek, Justin Paul

Ben Platt: Waving through a window

Ailleurs sur le web