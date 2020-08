La grande histoire des comédies musicales. Episode 7: "Hair" et la contre-culture

En 1967, Hair est un autre choc. Alors que l’orchestre devient rock et réduit à 9 musiciens, la comédie musicale se met à parler d’aujourd’hui, d’écologie, de drogue et de la guerre du Vietnam. Le spectacle bouscule et inspire une nouvelle vague d’auteurs.

Laurent Valière vous propose une série de 8 épisodes autour de la grande histoire des comédies musicales : remontons le temps, et racontons l’histoire de cet art total qui mêle musique, chant, dramaturgie et danse et exige des acteurs complets. Un art issu de l’opéra, de l’opérette, du swing et du jazz, purement américain et populaire, qui connut une grande inventivité dans les heures les plus sombres de la grande dépression de 1929. Un art développé d’abord au théâtre puis à Hollywood qui connait des ramifications à Londres et à Paris.

Chaque semaine, nous partirons d’une œuvre iconique pour raconter en musique un pan de cet art : Chantons sous la pluie, West Side Story, la Mélodie du Bonheur, Porgy and Bess, Hair, les Parapluies de Cherbourg... Chaque œuvre sera une porte d’entrée qui nous permettra de découvrir des œuvres moins célèbres inspirée par cette œuvre ou qui l’ont influencé, un retour aux sources en musique, une promesse de découvertes. Aujourd'hui, épisode 7 avec "Hair" et la contre-culture.

Vidéos

The Flesh Failure de Galt MacDermot dans le film Hair, sorti en 1979.

Heaven On Their Minds d'Andrew Lloyd Webber dans le film Jesus Christ Superstar, sorti en 1973.

Frankie Avalon interprète Beauty School Drop, dans le film Grease sorti en 1978.

Barry Bostwick interprète Damnit Janet dans le film The Rocky Horror Picture Show, sorti en 1975.

