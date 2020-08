La grande histoire des comédies musicales. Episode 6 : La révolution "West Side Story"

En 1957, West Side Story est un choc pour le grand public. Des corps gisent sur scène à la fin de chaque acte. Les batailles de gang sont chorégraphiées. La musique est sublime. Cette version contemporaine de Roméo et Juliette située à New York est un coup de génie. Il est adapté en 1961 au cinéma.

Kristin Chenoweth dans le rôle de Cunégonde, chante "Glitter and be gay", extrait de Candide, opérette de Leonard Bernstein d'après le conte éponyme de Voltaire.

If I Were a Rich Man interprété par Zero Mostel dans la comédie musicale Un violon sur le toit (Fiddler on the Roof) en 1964.

Neil Patrick Harris, Dennis O'Hare et Michael Cerveris interprètent Everybody's Got the Right de la comédie musical Assassins en 2004 au Tony Award.

Prologue de l'adaptation au cinéma de West Side Story, réalisée par Robert Wise et Jerome Robbins sorti en 1961.

