La grande histoire des comédies musicales. Episode 5 : "Chantons sous la pluie" et l'âge d'or de la MGM

Parallèlement à l’age d’or de la comédie musicale à Broadway qui débute en 1943, une autre période faste se déroule sur l’autre cote des États-Unis, à Hollywood. Singin' In The Rain illustre parfaitement cette période durant laquelle règne la MGM "qui compte plus d'étoiles que le firmament".

Marilyn Monroe interprétant la chanson "Heat Wave" dans le film La Joyeuse Parade (There's No Business Like Show Business) sorti en 1954.

Gene Kelly chante et danse "Singin' In The Rain" dans le film éponyme de Kelly et Donen sorti en 1952.

Doris Day interprétant "Shaking The Blues Away" du film Les Pièges de la passion (Love Me or Leave Me) sorti en 1955.

