La grande histoire des comédies musicales. Episode 4 : "La Mélodie du Bonheur" et l’âge d’or de Broadway

A partir de 1943, la comédie musicale connait un âge d'or aux Etats-Unis, notamment grâce aux œuvres du compositeur Richard Rodgers et du librettiste Oscar Hammerstein. En 1953, ils avaient 4 comédies musicales à l’affiche de façon simultanée à Broadway...

Cet été, chaque dimanche à 19h, Laurent Valière vous propose une série de 8 épisodes autour de la grande histoire des comédies musicales : remontons le temps, et racontons l’histoire de cet art total qui mêle musique, chant, dramaturgie et danse et exige des acteurs complets. Un art issu de l’opéra, de l’opérette, du swing et du jazz, purement américain et populaire, qui connut une grande inventivité dans les heures les plus sombres de la grande dépression de 1929. Un art développé d’abord au théâtre puis à Hollywood qui connait des ramifications à Londres et à Paris.

Chaque semaine, nous partirons d’une œuvre iconique pour raconter en musique un pan de cet art : Chantons sous la pluie, West Side Story, la Mélodie du Bonheur, Porgy and Bess, Hair, les Parapluies de Cherbourg... Chaque œuvre sera une porte d’entrée qui nous permettra de découvrir des œuvres moins célèbres inspirée par cette œuvre ou qui l’ont influencé, un retour aux sources en musique, une promesse de découvertes. Aujourd'hui, épisode 4 avec "La Mélodie du bonheur" et l’âge d’or de Broadway.

Vidéos

Scène d'ouverture du film La Mélodie du bonheur de Robert Wise, sorti en 1965.

Joshua Henry et Jessie Mueller enregistrent "If I Loved You", pour la nouvelle production de Carousel en 2017 à Broadway.

Annie Get Your Gun de George Sidney, adaptation de la comédie musicale de Irving Berlin et Dorothy Fields. Le film sort en 1950.

Audrey Hepburn interprète "I Could Have Danced All Night" dans le film My Fair Lady de George Cukor, sorti en 1964.

Retrouvez l'histoire des comédies musicales en lecture

Suivez-nous sur les réseaux sociaux