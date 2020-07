La grande histoire des comédies musicales. Episode 3: "Wild about Harry" et les racines noires du genre

Pour ce troisième volet, partons à la découverte des racines afro-américaines de la comédie musicale. Un genre qui a largement puisé dans ces rythmes syncopés et ces chants de gospel, du cake walk devenu ragtime au jazz et aux claquettes.

Cet été, chaque dimanche à 19 h, Laurent Valière vous propose une série de 8 épisodes autour de la grande histoire des comédies musicales : remontons le temps, et racontons l’histoire de cet art total qui mêle musique, chant, dramaturgie et danse et exige des acteurs complets. Un art issu de l’opéra, de l’opérette, du swing et du jazz, purement américain et populaire, qui connut une grande inventivité dans les heures les plus sombres de la grande dépression de 1929. Un art développé d’abord au théâtre puis à Hollywood qui connait des ramifications à Londres et à Paris.

Chaque semaine, nous partirons d’une œuvre iconique pour raconter en musique un pan de cet art : Chantons sous la pluie, West Side Story, la Mélodie du Bonheur, Porgy and Bess, Hair, les Parapluies de Cherbourg... Chaque œuvre sera une porte d’entrée qui nous permettra de découvrir des œuvres moins célèbres inspirée par cette œuvre ou qui l’ont influencé, un retour aux sources en musique, une promesse de découvertes. Aujourd'hui, épisode 3 avec "Wild about Harry" et les racines noires du genre

Vidéos

L'opéra Treemonisha de Scott Joplin en version intégrale au Houston Grand Opera, avec la soprano Carmen Balthrop en Treemonisha, sous la direction de Gunther Schuller en 1975.

Charleston Rag, Wild About Harry et Memories Of You d'Eubie Blake à Berlin en 1972.

Extrait du court-métrage Natural Born Gambler avec Bert Williams, en 1916.

Jumpin Jive de Cab Calloway & The Nicholas Brothers dans "Stormy Weather" en 1943.

