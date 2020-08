La grande histoire des comédies musicales. Ep 8 : Parapluies de Cherbourg et comédie musicale à la française

En 1964, le film "Les parapluies de Cherbourg" reçoit la palme d’or au Festival de Cannes. Le succès critique est immense. Et pourtant, personne ne croyait dans le milieu du cinéma à ce film "en-chanté", comme aimait le dire son réalisateur Jacques Demy...

Laurent Valière vous propose une série de 8 épisodes autour de la grande histoire des comédies musicales : remontons le temps, et racontons l’histoire de cet art total qui mêle musique, chant, dramaturgie et danse et exige des acteurs complets. Un art issu de l’opéra, de l’opérette, du swing et du jazz, purement américain et populaire, qui connut une grande inventivité dans les heures les plus sombres de la grande dépression de 1929. Un art développé d’abord au théâtre puis à Hollywood qui connait des ramifications à Londres et à Paris.

Chaque semaine, nous partirons d’une œuvre iconique pour raconter en musique un pan de cet art : Chantons sous la pluie, West Side Story, la Mélodie du Bonheur, Porgy and Bess, Hair, les Parapluies de Cherbourg... Chaque œuvre sera une porte d’entrée qui nous permettra de découvrir des œuvres moins célèbres inspirée par cette œuvre ou qui l’ont influencé, un retour aux sources en musique, une promesse de découvertes. Aujourd'hui, épisode 7 avec "Hair" et la contre-culture.

Vidéos

"Devant Le Garage" de Christiane & Michel Legrand, dans le film "Les Parapluies De Cherbourg", sorti en 1964.

La soprano Julie Fuchs interprète depuis le petit salon chez Maxim's le titre éponyme de son premier album, "Yes".

Ranee Lee interprète "Dreamed a Dream", titre anglais de "J'avais rêvé d'une autre vie", chanson tirée des Misérables, comédie musicale adaptée du roman de Victor Hugo.

Sarah Manesse et L'Orchestre 42e Rue dirigé par Thierry Boulanger interprètent Starmania : Le Monde est stone de Michel Berger et Luc Plamondon.

Extrait du concert 42e Rue enregistré le 02 décembre 2019.

Retrouvez l'histoire des comédies musicales en lecture

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag 42erue, facebook et instagram !

Prochain Cabaret 42e rue : « Normandie » de Paul Misraki par les Frivolités parisiennes

Dimanche 13 septembre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Dans le huis-clos d’un luxueux paquebot, se tisse une joyeuse histoire où se côtoient un trio de milliardaires, des jeunes filles dans le vent, un pasteur, une amoureuse… et ce qui sera bientôt un tube immortel : Ça vaut mieux que d’attraper la Scarlatine. Henri Decoin et Paul Misraki nous livrent une comédie musicale nautique que Christophe Mirambeau accompagné de la bondissante troupe des Frivolités Parisiennes a orchestré avec fidélité et minutie. Normandie, son livret, ses lyrics d’André Hornez, et sa partition à mi-chemin entre le swing et l’héritage d’André Messager.

En savoir plus sur les Frivolités parisiennes : ICI

Programmation musicale

Michel Legrand

Les parapluies de Cherbourg : Nov. 1957 - Devant le garage

José Bartel, voix

SONY

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Au cabaret du labyrinthe (Acte I) Oreste Calchas et choeur

Felicity Lott, Yann Beuron, Laurent Naouri, Michel Sénéchal, voix

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Mesdemoiselles voici le Calchas demandé (Acte I) Oreste Parthémis Leoena Calchas

Felicity Lott, Yann Beuron, Laurent Naouri, Michel Sénéchal, voix

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN

Maurice Yvain

Pas sur la bouche : Sur le quai Malaquais et final du 2eme acte

Daniel Prévost, Françoise Gillard, Toinette Laquière, Bérangère Allaux, Audrey Tautou, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Jalil Lespert, Isabelle Nanty, Lambert Wilson, Gwenaëlle Simon, Darry Cowl, voix

NAIVE

Maurice Yvain

Yes : Yes (Acte II) Air de Totte

Julie Fuchs, voix

Orchestre National de Lille

Direction : Samuel Jean

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Vincent Scotto

Un de la canebière (opérette) : Un de la canebiere air de Toinet

Janine Ervil, Pierre Denain, René Sarvil, René Novan, Roger Pregor, voix

Orchestre non identifié

Direction : André Grassi

ACCORD

Francis Lopez

Le chanteur de Mexico : Mexico

Luis Mariano, voix

Orchestre non identifié

Direction : Jacques-Henry Rys

PATHE

Marguerite MonnotAvec les anges

Colette Renard, Franck Fernandel, voix

VEGA

Michel Legrand

Les parapluies de Cherbourg : Nov. 1957 - Dans le magasin de parapluies

Danielle Licari et Christiane Legrand, voix

SONY

Michel Legrand

Les demoiselles de Rochefort : Chanson de Solange

Claude Parent, voix

UNIVERSAL MUSIC

Alex Beaupain

Les chansons d'amour : Je n'aime que toi

Inconnu

NAIVE

Philippe Miller

La java du séropo

Inconnu

LA BANDE SON

Jacques Offenbach

La belle Hélène : Voici les rois de la Grèce (Acte I) Ensemble

Felicity Lott, Yann Beuron, Laurent Naouri, Michel Sénéchal, voix

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN

Starmania

Le Monde est Stone

Maurane, voix

POLYDOR

Claude-Michel Schönberg / Alain Boublil / Herbert Kretzmer

I dreamed a dream

Louise Dearman, voix

SILVA SCREEN

Claude-Michel Schönberg / Alain Boublil / Herbert Kretzmer

Les Misérables : I dreamed a dream

Ruthie Henshall, voix

Royal Philharmonic Orchestra

Direction : David Abell

FIRST NIGHT RECORDS

Claude-Michel Schönberg / Alain Boublil / Herbert Kretzmer

I dreamed a dream - improvisation pour piano sur la chanson des Misérables

Karol Beffa, piano

CONTRASTE PRODUCTIONS