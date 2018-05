« La Garçonnière » en comédie musicale : « Promises, Promises » de Burt Bacharach, à l'occasion du Festival de Cannes

LA GRANDE AFFICHE

"Promises, Promises" à la cérémonie des Tony Awards en 1969

Kristin Chenoweth dans la nouvelle production de "Promises, Promises" en 2010 à Broadway

Michel Fau dans "Névrotik Hotel" jusqu'au 27 mai au Théâtre des Bouffes du Nord

Mark Nadler en concert au Duc des Lombards jeudi 17 mai à 19 heures 30

Prochain Cabaret 42e rue dimanche 3 juin en direct du salon Musicora !

Avec les troupes de « Trouble in Tahiti » de Leonard Bernstein à l’affiche du Théatre de l’Athénée, « La Poupée Sanglante » comédie musicale d’après Gaston Leroux créée au Théatre de La Huchette sur les musiques du compositeur Didier Bailly, à l’affiche cet été au Festival Off d’Avignon, et de « Comédiens ! » comédie musicale à l’affiche du Théatre de La Huchette sur des musiques de Raphael Bancou.

Programmation musicale

Les Misérables - "J’avais rêvé d’une autre vie"

Rose Laurens

Claude-Michel Schönberg, au piano Patrick Laviosa

(Archive 42ème Rue – France Musique)

Jacques Brel

L'homme de la Mancha : Dulcinea

Jacques Brel

Jean-Claude Calon

Joan Diener

Tim Minchin

Stuck, extrait de "Grounghog day" la comédie musicales

Peter Allen :

Everything old is new again (extrait de "All that Jazz", Bob Fosse, 1980)

Adolph Deutsch

Lonely Room

The Hollywood Studio Symphony Orchestra

Mitchell Powell (direction)

Burt Bacharach

Promises, Promises : Ouverture

Kristin Chenoweth

Sen Hayes

Phil Reno (direction)

Burt Bacharach

On the flip side : They don't give medals (to yesterday's heroes)

Ricky Nelson

Peter Matz Orchestra

Peter Matz (direction)

Burt Bacharach

Promises promises : Half as big as life (Jerry Orbach, Promises Promises Original Broadway cast 1968)

Burt Bacharach

Promises, Promises : Upstairs (Jerry Orbach, Promises Promises Original Broadway cast 1968)

Burt Bacharach

Promises, Promises : It's our little secret (Jerry Orbach, Edward Winter, Promises Promises Original Broadway cast 1968)

Burt Bacharach

Promises, Promises : Where can you take a girl ? (Promises Promises, New Broadway cast 2010)

Burt BacharachI'll never fall in love again (Kristin Chenoweth, Promises Promises, New Broadway cast 2010)

Burt BacharachKnowing when to leave Betty Buckley

Original London cast 1969 (archive)

Burt Bacharach

Promises, Promises : Turkey Lurkey Time (Promises Promises Original Broadway cast 1968)

Burt BacharachTick tock goes the clock Burt Bacharach, piano (cassette demo, Rose Marie Junn, Leslie Miller)

Burt Bacharach

Promises, Promises : Promises, Promises (Jerry Orbach , Promises Promises Original Broadway cast 1968)

Jean-Pierre Stora

Névrotik Hotel (Michel Fau, Antoine Kahan)