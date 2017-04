Pearl Bailey, vedette de cabaret, de cinéma et de comédie musicale.

Sublime Pearl Bailey dans "Carmen Jones" de Otto Preminger

> Sorti le 12 avril de la réédition en Blue ray du film culte et rock’n’roll de Brian de PalmaPhantom of the paradise

Cette nouvelle version restaurée du film inclu de nouveaux bonus

un entretien de Paul Williams son compositeur par Gillermo del Toro

un livre qui inclut des articles parus à la sortie du film dont un entretien avec Brian de Palma.

Blu-ray DVD chez Carlotta

Triplicate nouvel album solo de Bob Dylan

Programmation musicale

Hello, Dolly !

Musique : Jerry Herman

Pear Bailey : Hello, Dolly !

Greatest hits

Pear Bailey : Zing went the strings of my heart

The best of Pearl Bailey

Pear Bailey : Toot toot tootsie

Louis Bellson and his Orchestra

Something for the boys

Pear Bailey : The quicker i gets to where i'm goin

Avec Herman Chittison Trio en 1945

BD Music Cabu Present 50 Singing Ladies

Musique : Fisher / Roberts

Pear Bailey : Tired

Saint Louis Woman

Pear Bailey : Legalize my name et It’s a woman prerogative

BOF : Up in central park / Com. mus. : Arms and the girl

Musique : Morton Gould – paroles : Dorothy Fields

Pear Bailey : Arms and the girl : There must be something better than love

Inside USA the band wagon

Musique : Howard Dietz / Arthur Schwartz

Pear Bailey : Inside USA : protect me

Carmen Jones

Musique : Georges Bizet

Pear Bailey : Beat out dat rhythm on a drum

Porgy and bess

Musique : George Gershwin

Pear Bailey : I can't sit down

House Of Flowers

Pear Bailey : One Man Ain't Quite Enough et Don’t like goodbyes

Les poupées de Paris

Pear Bailey : Love is a bore

Naughty but nice / Songs of the bad old days

Pear Bailey : Pas ce soir

The Sullivan years - The best of Broadway

Pear Bailey : Before the parade passes by

Phantom of the paradise

Musique : Paul Williams

Jessica Harper Old souls

