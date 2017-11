La comédienne Christine Ebersole

LA GRANDE AFFICHE

En concert actuellement à New York

jusqu'au 13 décembre 2017

dans la comédie musicale "Below 54" de Feinstein

My Life is a Musical à la Comédie Nation

en concert pour la première fois en Europe avec la troupe de Broadway au Carré

Mardi 14 Novembre à 19h30 et vendredi 17 Novembre à 21h

Fort du succès de la comédie musicale « The Double-Threat Trio », créée à Paris en juillet 2017, Broadway au Carré accueille à nouveau en France une des étoiles montantes de la comédie musicale new-yorkaise : Adam Overett. Le compositeur présentera pour la première fois en Europe sa comédie musicale My Life is a Musical.

A GAGNER

Ce dimanche à partir de 11h30

Le coffret des Demoiselles de Rochefort

50e anniversaire Intégrales 5 CD, version française, anglaise et instrumentale

Pour jouer : Nous écrire "cliquer" sur CONTACTER-NOUS : écrivez nous en quelques mots ce que représente le film de Jacques Demy pour vous, quelle émotion il a créé, pourquoi il est demeure important pour vous. Ajoutez votre nom et surtout votre adresse. Nous transmettrons vos mots à Michel Legrand lors de notre Cabaret 42e rue. Vous pouvez nous écrire jusque mercredi minuit. Les heureux gagnants seront alertés par mail.

Retrouvez 42e rue

PROCHAIN CABARET 42e RUE

enregistré vendredi 17 novembre au studio 106 à 20h

Avec Michel Legrand, Rosalie Varda, Remi Caremel, Jacques Revaux, Pierre Boussaguet, la voix de Jacques Perrin dans les chansons du film, pour le 50 ans de Demoiselles de Rochefort

PROGRAMMATION MUSICALE

War Paint OBC

Musique : Scoot Franckel

Christine Ebersole “Pink”

42nd Street, Broadway 2001

Musique : Harry Warren

Christine Ebersole “Shadow Waltz”

Oklahoma 1979

Musique : Richard Rodgers

Christine Ebersole “I Can't Say No”

Tell Me More Cast Recording

Musique : George Gershwin

Christine Ebersole “When The Debbies Go By”

Camelot

Paroles et Musique : Alan Jay Lerner et Frederick Loewe

Christine Ebersole

Film Amadeus

Réalisation : Milos Forman

Ziegfled Follies 1936

Musique : Vernon Duke – Paroles : Ira Gershwin

Christine Ebersole “The Economic Situation”

42nd Street Broadway 2001

Musique : Harry Warren

Christine Ebersole et Kate Levering “A Quarter To Nine”

Gypsy, Tv Cast 1993

Musique : Stephen Sondheim – Paroles : Julie Style

Christine Ebersole “You Gotta Get a Gimmick”

Grey Gardens OBC

Musique : Scott Frankel

Christine Ebersole “The Five Fifteen” “Will You” “Around The World”

Sings Noel Coward

Christine Ebersole “Someday I'll Find You”

Sunday In New York

Christine Ebersole ; Billy Strich, piano “Sunday In New York”

War Paint OBC

Musique : Scoot Francke

lChristine Ebersole “_Behind The Doo_r”

Patti Lu Pone And Christine Ebersole “Beauty In The World”

Les Demoiselles de Rochefort

Musique : Michel Legrand – Paroles : Jacques Demy

Simon's Lament

AVEC NOTRE PARTENAIRE