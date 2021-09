La comédie musicale d’Hollywood sur Nil

Entre 1940 et 1960, les studios cinéma du Caire deviennent 3e producteur de film au monde. Et la comédie musicale fait partie des films les plus populaires. Ses stars se nomment Laila Mourad, Souad Hosni, Samia Gamal

Exposition Divas, deOum Kalthoumà Dalida jusqu’au 26 septembre à l’Institut du Monde Arabe

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Vidéos

1970 Sabah dans « Le feu du désir »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

1949 Laila Mourad dans « Flirt de jeunes filles »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

1947 Samia Gamal et Farid El Atrache dans Madame « La Diablesse »

La comédie musicale selon Youssef Chahine, et vu par Thierry Jousse

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

1951 Abgad Hawwaz du film « Ghazal El-Banat » par Laila Mourad

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

1956 Danse du ventre de Samia Gamal dans le film « Zenouba »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Actualités

Come From Away, la comédie musicale, disponible sur Apple TV+ https://tv.apple.com/fr/movie/come-from-away/umc.cmc.262n0v53nmotkz7ulzuuco7rq?ctx_brand=tvs.sbd.4000

Bande-Annonce :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Invités :

Irene Sankoff, David Hein : auteurs de « Come From Away »

Christopher Ashley : metteur en scène de « Come From Away »

Autre actualité :

« Come From Away », en version française, spectacle de fin d’étude des étudiants de l’ECM (Ecole de com"die musicale de Paris)

Programmation musicale

Dalida : extrait du film « Un verre, une cigarette » de Niazi Moustafa (1955)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Laila Mourad : Maliche Amal ليلى مراد عهد الهوا غزل البنات

Extrait du film « Flirt de jeunes filles » de Anwar Wagdi (1949) composé par Mohamed Abdel Wahab

Laila Mourad : Abgad Hawwaz - ليلى مراد - أبجد هوز

Extrait du film « Flirt de jeunes filles » de Anwar Wagdi (1949) composé par Mohamed Abdel Wahab

Samia Gamal : dans « Madame la Diablesse » (Afrita Hanem) en 1947 aux côtés de Farid El Atrache (https://www.dailymotion.com/video/xbbf9r ) composé par Farid El Atrache

Omar Sharif et Barbra Streisand : Your are woman extrait du film « Funny Girl » (1968)

Souad Hosni : Mantash Ad El Hob extrait du film « Saghira Ala Al hob » (1966)

Sabah : Ali ya ali, composé par Farid El Atrache, extrait du film « La chanson de mon amour » de Ahmed Badakhran (1953)

Nat king cole : Walking my baby back home, extrait du film « Alexandrie encore et toujours »

Fayrouz : Ta'aa wla tiji (composé par les frères Assy et Mansour Rahbani), extrait du film « Le vendeur de Bagues », de Youssef Chahine (1965)

Mohamed Abdel Wahab : Ya wardat elhob, extrait du film « Les Roses blanches » (1933) composé par Mohamed Abdel Wahab

Welcome to the rock et Prayer, extrait de « Come from Away » (Paroles et musique : Irène Sankoff et David Hein)

Prochain Cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple

Dimanche 17 octobre

Exit , au théâtre de la Huchette à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte

, au théâtre de la Huchette à Paris avec Marina Pangos, Harold Savary, Simon Heulle, le compositeur Didier Bailly, les auteurs Gaetan Borg et Stéphane Laporte Frankenstein Junior, à l’Opéra de Metz, avec Vincent Heden, Jean-Fernand Setti, Lisa Lanteri et le metteur en scène Paul Emile Fourny

Réseaux sociaux